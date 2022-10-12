  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Забарный: Несмотря на поражения, мы хорошо выступили в группе Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забарный: Несмотря на поражения, мы хорошо выступили в группе Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Защитник киевлян поделился ожиданиями от матча с Ренном

Забарный: Несмотря на поражения, мы хорошо выступили в группе Лиги Европы

Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный поделился ожиданиями от матча против "Ренна" в 4-м туре группового этапа Лиги Европы, который пройдет в Польше в четверг, 13 октября.

– Как повлияли на подготовку обстрелы Украины?

– Это повлияло на каждого из нас, на каждого украинца. Очень тяжело переживать это. Это недопустимо в XXI веке. Понимаем, что из-за футбола можем дать эмоцию и оторвать людей от того, что происходит у нас на родине.

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев - Ренн доступны в режиме Live в нашем Telegram

– Воскресный матч с "Рухом" был прерван из-за воздушной тревоги. Чемпионат будет продолжаться?

– На 16 октября у нас запланирован матч с "Шахтером". Точной информации о его проведении у меня нет.

– Какие перспективы после трех проигранных матчей в группе ЛЕ?

– Несмотря на поражения, мы хорошо выступили. Где-то не хватило командной игры. Надеемся, это никак не повлияло на наше психологическое состояние. Будем выходить и показывать максимум.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ренн Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Volder (Ков)
12.10.2022 в 21:07
И с этой командой все носиться ?? Кричат что это гранд украинского футбола, эти неудачники саботируют телепул , кричат что у них миллионы болельщиков, вы серьезно???
Ответить
+1
-1
avatar
Американец 2000
12.10.2022 в 20:52
Идиот (((((
Ответить
+1
-1
Термит (Київ)
12.10.2022 в 20:43
Вже всьо? Виступили? А я думав, що ще виступаєте, 3 матчі залишилося...
Ответить
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
12.10.2022 в 20:37
Тобто, на поразки в Динамо вже ніхто не зважає?...
Ответить
0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
12.10.2022 в 20:34
Наркоман.
Ответить
+1
-1
avatar
Американец 2000
12.10.2022 в 20:53
Неа, просто д - б сказочный (((
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде