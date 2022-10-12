Забарный: Несмотря на поражения, мы хорошо выступили в группе Лиги Европы

Защитник " Динамо " Илья Забарный поделился ожиданиями от матча против "Ренна" в 4-м туре группового этапа Лиги Европы, который пройдет в Польше в четверг, 13 октября.

– Как повлияли на подготовку обстрелы Украины?

– Это повлияло на каждого из нас, на каждого украинца. Очень тяжело переживать это. Это недопустимо в XXI веке. Понимаем, что из-за футбола можем дать эмоцию и оторвать людей от того, что происходит у нас на родине.

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– Воскресный матч с "Рухом" был прерван из-за воздушной тревоги. Чемпионат будет продолжаться?

– На 16 октября у нас запланирован матч с "Шахтером". Точной информации о его проведении у меня нет.

– Какие перспективы после трех проигранных матчей в группе ЛЕ?

– Несмотря на поражения, мы хорошо выступили. Где-то не хватило командной игры. Надеемся, это никак не повлияло на наше психологическое состояние. Будем выходить и показывать максимум.