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Забарный: Несмотря на поражения, мы хорошо выступили в группе Лиги Европы
Защитник киевлян поделился ожиданиями от матча с Ренном
Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко
Защитник "
– Как повлияли на подготовку обстрелы Украины?
– Это повлияло на каждого из нас, на каждого украинца. Очень тяжело переживать это. Это недопустимо в XXI веке. Понимаем, что из-за футбола можем дать эмоцию и оторвать людей от того, что происходит у нас на родине.
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– Воскресный матч с "Рухом" был прерван из-за воздушной тревоги. Чемпионат будет продолжаться?
– На 16 октября у нас запланирован матч с "Шахтером". Точной информации о его проведении у меня нет.
– Какие перспективы после трех проигранных матчей в группе ЛЕ?
– Несмотря на поражения, мы хорошо выступили. Где-то не хватило командной игры. Надеемся, это никак не повлияло на наше психологическое состояние. Будем выходить и показывать максимум.
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