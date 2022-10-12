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Луческу: Мы не заслуживали проиграть все три матча в ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Тренер Динамо пообщался с прессой перед матчем с Ренном

Луческу: Мы не заслуживали проиграть все три матча в ЛЕ

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу провел пресс-конференцию в преддверии поединка 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с французским "Ренном".

- Мистер, какая ситуация с травмой Бойко и насколько Нещерет готов к матчу с "Ренном"?

– У нас остался только один здоровый вратарь – Нещерет. И он, конечно, будет играть с "Ренном". Руслан тренируется с нами не так давно, прошло всего 10 дней после того, как он восстановился после своей травмы. Однако мы ему доверяем и верим в его лучшие качества.

У Бойко травма практически такая же, как у Шапаренко – крестообразная связка. Денис останется вне футбола на шесть месяцев. На консультации в Барселоне ему сказали, что необходима операция.

В связи с кадровыми проблемами на вратарской позиции сейчас к нашей команде присоединился еще один голкипер – 17-летний Авраменко.

- Как вы себя чувствуете в Кракове, где "Динамо" проводит домашние матчи?

– Да, мы проводим здесь номинально домашние матчи, но скорее играем на нейтральном поле. Хотя это не столь большая проблема, больше сложностей приносят постоянные переезды. Дорога из Львова в Краков занимает не менее 7 часов, поэтому восстановление игроков после матчей является основной проблемой. Возможно, поэтому последний поединок был проигран на последней минуте, нам не хватило функциональной готовности. Однако нужно играть с холодной головой, ждать своего шанса и через футбол показать поддержку Украины.

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– Где команду застали недавние массированные ракетные удары по всей территории Украины?

- Мы как раз были в пути, переезжали из Львова в Краков. Прибыли в Польшу достаточно поздно, но все равно вечером провели тренировку на поле у ​​гостиницы, где не было хорошего освещения. Так же провели там тренировку и вчера, но я считаю, что это даже к лучшему. Это тренирует у игроков уверенность, концентрацию и взаимодействие с партнерами.

– После трех туров в Лиге Европы "Динамо" находится на четвертой позиции в своей группе. Как вы оцените первую половину группового этапа?

– К сожалению, результат неутешительный. Это произошло потому, что у нас много травмированных игроков, к тому же не удалось провести трансферы, которые мы хотели совершить. Что касается игры, то, по-моему, ребята стараются и выкладываются на максимум. Мы не заслуживали проиграть все эти три матча. Продолжаем работать и попытаемся продемонстрировать свою лучшую игру.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ренн
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
12.10.2022 в 21:44
а 4 матч вы выиграете или опять проиграете
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Vantala (Kharkiv)
12.10.2022 в 22:49
Він же ось і накидав тут список причин з яких Динамо програє наступного разу.
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