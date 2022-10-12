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Тренер Ренна - о матче с Динамо: Это встреча, в которой мы можем произвести ротацию
Однако, в то же время, матч может стать решающим
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "Ренна" Брюно Женезьо прокомментировал предстоящий матч 4-го тура группового этапа
"В любом турнире на первое место выходит результат. Мы хотим выигрывать как можно больше матчей и делать это как можно лучше.
Это встреча, в которой мы можем произвести ротацию. У нас очень много матчей. Конечно, будут изменения по сравнению с игрой против "Нанта". У нас достаточное количество качественных игроков, что позволяет нам произвести замены без потери качества.
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"Динамо" очень тяжело из-за переездов и ситуации в Украине. Трудно вообразить, что они чувствуют. Война – это самое худшее, что может быть в мире. К счастью, нас это не коснулось. Есть вещи более важные, чем футбол. Возможно, для динамовцев этот матч станет возможностью оторваться от этого, что происходит в их стране, убежать от этого.
Для нас это очень важный матч, он будет решающим для выхода в плей-офф. В первой игре мы увидели качество команды. Несмотря на подготовку в очень сложных условиях, они показали очень хорошую организацию игры, технику интересных игроков. Мы ожидаем достаточно тяжелый матч, похожий на первый", - сказал Женезьо.
Напомним, что матч "Динамо" – "Ренн" состоится в четверг, 13 октября, и начнется в 19:45.
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