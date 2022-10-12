  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Тренер Ренна - о матче с Динамо: Это встреча, в которой мы можем произвести ротацию
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ренна - о матче с Динамо: Это встреча, в которой мы можем произвести ротацию

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Однако, в то же время, матч может стать решающим

Тренер Ренна - о матче с Динамо: Это встреча, в которой мы можем произвести ротацию

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Ренна" Брюно Женезьо прокомментировал предстоящий матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Динамо".

"В любом турнире на первое место выходит результат. Мы хотим выигрывать как можно больше матчей и делать это как можно лучше.

Это встреча, в которой мы можем произвести ротацию. У нас очень много матчей. Конечно, будут изменения по сравнению с игрой против "Нанта". У нас достаточное количество качественных игроков, что позволяет нам произвести замены без потери качества.

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев - Ренн доступны в режиме Live в нашем Telegram

"Динамо" очень тяжело из-за переездов и ситуации в Украине. Трудно вообразить, что они чувствуют. Война – это самое худшее, что может быть в мире. К счастью, нас это не коснулось. Есть вещи более важные, чем футбол. Возможно, для динамовцев этот матч станет возможностью оторваться от этого, что происходит в их стране, убежать от этого.

Для нас это очень важный матч, он будет решающим для выхода в плей-офф. В первой игре мы увидели качество команды. Несмотря на подготовку в очень сложных условиях, они показали очень хорошую организацию игры, технику интересных игроков. Мы ожидаем достаточно тяжелый матч, похожий на первый", - сказал Женезьо.

Напомним, что матч "Динамо" – "Ренн" состоится в четверг, 13 октября, и начнется в 19:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ренн Бруно Женезио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде