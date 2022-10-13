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Хавбек Ренна: Буду выкладываться на максимум в матче против Динамо

Лига Европы
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Игра между командами уже сегодня

Хавбек Ренна: Буду выкладываться на максимум в матче против Динамо

Фото: fcdynamo.com

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Полузащитник "Ренна" Ловро Майер поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

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– Вы преимущественно выходите на замену, ожидаете ли в матче с "Динамо" попасть в стартовый состав?

Для каждого футболиста важно играть, но для меня сейчас не имеет значения, выйду ли я в стартовом составе, или на замену – в любом случае буду делать максимум на поле.

– В последних матчах вы все больше играете по схеме 4-4-2, что она меняет для вас?

– Для меня нет большой разницы. Ведь до этого мы играли 4-3-3, это хорошо получалось. А в этом сезоне мы действительно больше используем схему 4-4-2 и видим, что игра удается все лучше и лучше. Я играл против "Фенербахче" 4-4-2, и это было хорошо. Я отлично себя чувствую в этой схеме.

– Вы понемногу начинаете играть за национальную сборную Хорватии, как готовитесь к поединкам в ее составе?

– Как-то специально или индивидуально я не готовлюсь, сейчас об этом не думаю, потому что перед тем, как мы поедем на чемпионат мира, у нас еще очень много матчей. Мой последний вызов в сборную прошел отлично, мне кажется, это были самые лучшие мои матчи, которые я проводил за национальную сборную. Хочу продолжать так же. Думаю, если я продолжу делать все правильно, это будет лучшая подготовка, - сказав Майер.

Напомним, матч "Динамо" - "Ренн" состоится сегодня, 13 октября в Кравове на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского, начало – в 19:45 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн
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Источник:
fcdynamo.com

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