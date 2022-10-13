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Динамо выбрало форму на матч Лиги Европы против Ренна
Игра начнется в 19:45
Фото: ФК Динамо Київ
Утром в день матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским "Динамо" и французским "Ренном" состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.
Среди прочего было утверждено, в каких формах будет проведена встреча команды.
"Динамо" сыграет в основном комплекте формы бело-голубых цветов, вратарь киевлян проведет матч в желтой экипировке. "Ренн" избрал форму традиционных красно-черных цветов, а вратарь наденет синюю экипировку.
Напомним, матч "Динамо" - "Ренн" пройдет сегодня, 13 октября на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского в Кракове. Начало - в 19:45 по киевскому времени.
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