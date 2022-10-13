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Езерский: Ничья для Динамо в матче с Ренном будет смерти подобна

Лига Европы
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Но специалист верит, что киевский клуб сегодня выиграет

Езерский: Ничья для Динамо в матче с Ренном будет смерти подобна

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" и "Днепра" Владимир Езерский оценил шансы украинских клубов в матчах Лиги Европы и конференций.

— Перед стартом группового раунда Лиги Европы "Динамо" считалось одним из фаворитов своей группы, но после трех туров является аутсайдером...

Конечно, этот сезон на внутренней арене начался неудачно для киевлян. Снизились результаты бело-синих и на евроарене. Впрочем, "Динамо" – опытная команда, поэтому я уверен, что в чемпионате подопечные Мирчи Луческу стабилизируют свои результаты, а в Лиге Европы у ребят наконец-то должно сыграть самолюбие. Динамовцы просто обязаны взять максимум в оставшихся трех матчах группового раунда и попытаться пробиться в плей-офф турнира.

Просто коллективу нужно сделать поправки в своей игре, в частности, в действиях в обороне, чтобы не было ошибок подобных тем, которые, например, имели место во Франции. Если это удастся, то я не сомневаюсь в положительном результате для украинского коллектива.

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— Позитивный результат – это победа?

А ничья для "Динамо" смерти подобна. Да, будет сложно, но я верю, что для киевлян пора порадовать всех своих поклонников, особенно тех, кто сейчас на передовой борется с рашистами. Думаю, бело-синие победят со счетом 1:0.

— А что вы скажете о противостоянии "Днепра-1" с "Вадуцем"?

Днепряне, превосходящие своего соперника в исполнительском мастерстве, должны побеждать, чтобы увеличить свои шансы по борьбе за место в плей-офф Лиги конференций. В прошлой игре фарт был на стороне команды из Лихтенштейна. Возможно, со стороны украинцев была и некоторая недооценка соперника. Если подопечные Александра Кучера продемонстрируют тот футбол, который у них выходит в чемпионате страны, то победа будет гарантирована.

— А каков будет ваш прогноз на эту игру?

Здесь я увереннее в победе соотечественников. Думаю, "Днепр-1" обыграет "Вадуц" с разницей в два мяча. Счет? 3:1, - считает Езерский.

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В статье: Владимир Езерский Динамо (Киев) Ренн Вадуц СК Днепр-1
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