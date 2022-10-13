Езерский: Ничья для Динамо в матче с Ренном будет смерти подобна

Бывший защитник "Динамо" и "Днепра" Владимир Езерский оценил шансы украинских клубов в матчах Лиги Европы и конференций.

— Перед стартом группового раунда Лиги Европы "Динамо" считалось одним из фаворитов своей группы, но после трех туров является аутсайдером...

— Конечно, этот сезон на внутренней арене начался неудачно для киевлян. Снизились результаты бело-синих и на евроарене. Впрочем, "Динамо" – опытная команда, поэтому я уверен, что в чемпионате подопечные Мирчи Луческу стабилизируют свои результаты, а в Лиге Европы у ребят наконец-то должно сыграть самолюбие. Динамовцы просто обязаны взять максимум в оставшихся трех матчах группового раунда и попытаться пробиться в плей-офф турнира.

Просто коллективу нужно сделать поправки в своей игре, в частности, в действиях в обороне, чтобы не было ошибок подобных тем, которые, например, имели место во Франции. Если это удастся, то я не сомневаюсь в положительном результате для украинского коллектива.

— Позитивный результат – это победа?

— А ничья для "Динамо" смерти подобна. Да, будет сложно, но я верю, что для киевлян пора порадовать всех своих поклонников, особенно тех, кто сейчас на передовой борется с рашистами. Думаю, бело-синие победят со счетом 1:0.

— А что вы скажете о противостоянии "Днепра-1" с "Вадуцем"?

— Днепряне, превосходящие своего соперника в исполнительском мастерстве, должны побеждать, чтобы увеличить свои шансы по борьбе за место в плей-офф Лиги конференций. В прошлой игре фарт был на стороне команды из Лихтенштейна. Возможно, со стороны украинцев была и некоторая недооценка соперника. Если подопечные Александра Кучера продемонстрируют тот футбол, который у них выходит в чемпионате страны, то победа будет гарантирована.

— А каков будет ваш прогноз на эту игру?

— Здесь я увереннее в победе соотечественников. Думаю, "Днепр-1" обыграет "Вадуц" с разницей в два мяча. Счет? 3:1, - считает Езерский.