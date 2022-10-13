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Нещерет, Гармаш, Беседин - в старте Динамо на матч с Ренном

Лига Европы
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Стартовые составы команд

Нещерет, Гармаш, Беседин - в старте Динамо на матч с Ренном

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 13 октября, Динамо проведет свой четвертый матч в групповом раунде Лиги Европы – киевляне в домашнем матче в Польше сыграют с Ренном.

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев - Ренн доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известны стартовые составы команд.

Динамо: Нещерет, Тимчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Беседин

Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Попов, Бурда, Кабаев, Пэррис, Ванат, Андриевский, Караваев, Кравченко, Диалло, Кендзера

Ренн: Манданда, Мелинг, Теате, Ву, Ассиньон, Бурижо, Майер, Угочукву, Дуэ, Калимуэндо-Муинга, Терье

Запасные: Доган Алемдар, Сален, Родон, Трюффер, Сулемана, Белосьян, Гуйри, Тет, Аблен, Г. Дуэ, Франкуаз

Напомним, что поединок начнется в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн
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Nyva_vn_uа (Vinnytsia)
13.10.2022 в 18:36
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