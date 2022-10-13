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ЛЕ. Динамо - Ренн 0:1. Убогость имени Луческу

Лига Европы
Обновлено
(12 голосов)

Четвертое поражение в группе

ЛЕ. Динамо - Ренн 0:1. Убогость имени Луческу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Почувствуй себя "Барселоной"... Нет, это не ирония, и не издевательство. И нет – "Динамо" не стало играть так, как каталонский гранд. Общее у команд то, что обе, учитывая свои турнирные задания, настраивались на второй круг группового турнира как на последний бой. Оба коллектива должны были исправлять просчеты, которые загнали их в тупик и лишили права на ошибку. "Барса", к слову, не справилась, но для нас более важна судьба "Динамо". Своя рубашка всегда ближе к телу.

Мирча Луческу не решился рубить с плеча, но и наблюдать, сложа руки, не стал. Так можно охарактеризовать ту небольшую ротацию, которая была в составе "Динамо" по сравнению с предыдущим матчем с "Ренном". Появление Нещерета – это вынужденная мера, а вот Тымчик на правом фланге защиты (вместо Кендзеры), Гармаш в линии полузащиты (вместо Кабаева) – это уже ротация. Шаги, которые должны были придать игре "Динамо" свежести.

Матч действительно начался не так, как во Франции – на этот раз от "Ренна" не было такого безумного стартового давления. Но все равно французы владели инициативой и претендовали на гол. Три момента: удар Дисайера Ду и два удара Буриго. Лишь однажды Нещерету пришлось вступить в игру.

Удар Майера также нес остроту, но он произошел чуть позже – уже после отрезка стартовой активности "Ренна". И уже после того, как момент возник у "Динамо". Его автором стал Гармаш, сочно приложившийся к мячу со средней дистанции. В остальном – только полумоменты. Такие были у Беседина и Цыганкова. Из таких гол вряд ли выжмешь. Не повезло, когда простреливал Цыганков и все пробежали мимо мяча. Потому что мог быть "подарок в раздевалку".

Но получился "подарок из раздевалки". В ворота украинской команды. Буриго подал от углового флажка, Сирота выпустил Ву и камерунец легко переиграл Нещерета. Приблизительно в это же время АЭК сравнял счет в параллельном матче с "Фенербахче", что уже угрожало "Динамо" глобальным провалом. При таком раскладе шансы даже на Лигу конференций казались призрачными.

Хуже всего то, что после пропущенного ничего в игре "Динамо" не изменилось. Напротив, более агрессивным стал "Ренн", который мог удваивать преимущество усилиями Теата. Разрывал "динамовскую" защиту Буриго, а когда вышел Сулемана – стало еще труднее. У "Динамо" просто не держался мяч.

Так что варианта не проиграть "Ренну" практически не было (разве что удар Караваева на 90+7-й минуте). Но спас "Фенербахче", обыгравший АЭК и оставивший "Динамо" на расстоянии трех очков от третьего места. Это значит, что для выхода в Лигу конференций хватит победить киприотов с разницей в более чем один мяч.

Но нужна ли Лига конференций? Нужны ли еврокубки вообще? Прогресс в чемпионате Украины есть, а на международной арене – убогость имени Луческу.

Лига Европы. 4-й тур. Группа В
13.10.2022. Польша. Краков. Стадион имени Юзефа Пилсудского
Арбитр в поле – Сердар Гезюбююк (Нидерланды)
"Динамо" - "Ренн" 0:1
Гол: Кристофер Ву 49

"Динамо": Руслан Нещерет, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Александр Андриевский 70), Виктор Цыганков, Денис Гармаш (Владислав Кабаев 67), Александр Тымчик (Александр Караваев 77), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Ванат 67), Владислав Дубинчак (Константин Вивчаренко 67)

"Ренн": Стив Манданда, Артур Теат, Бенжамен Буриго (Адриен Трюффер 84), Кристофер Ву, Ловро Майер, Мартен Терье (Камалдин Сулемана 67), Лоренц Асиньон, Биргер Мелинг, Арно Калимуэндо-Муинга (Амин Гуйри 73), Дисаер Ду (Флавьен Тэт 73), Чимуаня Угочукву

Предупреждения: Артем Беседин 45, Александр Тымчик 54, Владислав Ванат 90+5 - Бенжамен Буриго 24, Дисаер Ду 69

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В статье: Динамо (Киев) Ренн
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Комментарии (101)
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Барселиниуc (землянин)
13.10.2022 в 23:13
Легионеры ушли и вся немощь динамовских мажорчиков и обнажилась.
Ответить
0
0
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
13.10.2022 в 23:11
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
13.10.2022 в 22:48
Яке воно це днонамо нікчемне
Ответить
+3
0
sopelnik (Житомир)
13.10.2022 в 22:31
Совсем нет оправданий.Но есть надежда , что пробив дно дна , руководство подумает об реальном усилении,которого не было с 2015 года.
Ответить
+2
0
Лекарь (село Дарниця)
13.10.2022 в 22:26
Сподіваюсь, Сергій Ребров зробить правильний вибір і не піде більше працювати на суркісню. Дуже не хотілося би втратити повагу до Сергія Реброва...
Ответить
+4
-1
Лекарь (село Дарниця)
13.10.2022 в 22:24
Читаю я усі ці коменти... і нічого не відчуваю, все заслужено, увесь стьоб. 200+ днів тому я був фанатом Динамо з багаторічним стажем. Зараз я це Динамо зневажаю. Хозяї-господарі, що володіють Динамо - колаборанти-зрадники, нажаль, це є факт. Хтоб не був тренером, чи циган, чи когось підпишуть - результату не буде, бо суркіси це карма
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+8
-2
bikr632002 (Mississauga)
13.10.2022 в 22:53
Підпишусь під кожним словом, хоча ні, це динамо не гідне поваги значно довший час. А так - все по темі (як завжди): хтось не хоче, більшість просто не може, тому і результат такий. І ще, я коли чую від сУРКІСА про вартість його гравців, то думаю, що там і в гривнях ціни завеликі.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.10.2022 в 22:23
Я ж казав, не переживайте, Динамо програє.
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.10.2022 в 22:22
Есть бараны белые, наверняка есть и голубые, и вот оказывается есть ещё и бело-голубые. Алекс, дружище, как отдыхается? Хорошо, шо ты не видел это убожество.
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.10.2022 в 22:26
бгб - этомощщщно!)))
Ответить
+3
0
фрілансер (Львів)
13.10.2022 в 22:22
Хлопці були втомленими, бо дого стояли в черзі до каси за зарплатами
Ответить
+5
0
fanmykolaiv (Миколаїв)
13.10.2022 в 22:19
Засунуть в одне місце такий прогрес! Слабі як колхозне вино.
Ответить
0
0
fanmykolaiv (Миколаїв)
13.10.2022 в 22:17
Засунуть в одне місце такий прогрес в Ч/У. Слабі як колхозне вино!
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.10.2022 в 22:11
Дивіться Дніпро-1, там є шанс на норм гру!
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+1
-4
Оlegуurсhak (Хмельницький)
13.10.2022 в 22:18
Нет там шансов, они ничью чудом спасли с Лихтенштейном, где около 39 тыс жителей!
Ответить
+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.10.2022 в 22:20
)))) Ну хоч якісь є проблески
+2
-1
vladimir3354 (Мукачево)
13.10.2022 в 22:06
Прогрес у чемпіонаті України є - Черговий анекдот від Циганкова чи суркіса
Ответить
+4
0
alex.belogubko (одесса)
13.10.2022 в 22:06
упертый руманешти сидят 2 легионера в запасе а он их не разу не выпустил --они опозорили имя великого клуба и Украину
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+2
-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.10.2022 в 22:28
Ты уже достал с великим клубом.
Ответить
+2
0
BanderaSS77
13.10.2022 в 22:06
Не повертайтесь в Україну. В футбол не виходить, вже вияснили що ви не футболісти. Оправдання топ, можна читати як анекдоти, ще до матчу вже все сказано. Пишіть книги або в гумор. Тільки подалі від України.
Ответить
+3
0
Pianist (Киев)
13.10.2022 в 22:05
В мене єдине питання: якого х»уя ці здорові молоді довбні не у військкоматі?!?! Ну чому? Я абсолютно серйозно і без жартів питаю. Чому сотні тисяч чоловіків призвали з роботи і направили на фронт, а ці де»біли продовжують кататися Європою, набивати собі татухи «blessed» і знущатися замість того, щоб виконувати свою роботу?! Для чого і з якою метою у них бронь від призову?! Як це можна виправити? Може петицію створити?
Ответить
+6
0
JudgeDredd (Киев)
13.10.2022 в 22:19
1000+
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.10.2022 в 22:25
Бо будуть так воювати як грати. Ось військомат їх і не бере.
Ответить
+3
0
Pianist (Киев)
13.10.2022 в 22:38
Нехай окопи риють. Ну блін реально, чому і для чого їм це все дозволено?! Вони ж навіть податки не сплачують в бюджет України. Чисто символічно мабуть копійки якісь офіційно платять…
+1
0
bikr632002 (Mississauga)
13.10.2022 в 22:56
+1
0
bikr632002 (Mississauga)
13.10.2022 в 22:58
+1
0
Одіссей (Донецьк)
13.10.2022 в 22:03
Луческу очень посредственный тренер и в Шахтере он побеждал за счет талант бразильцев. Было Динамо и послабее образца 1996 года под руковлдством Сабо. Тогда в одну калитку продули Рапиду в квалификации ЛЧ. А потом пришел Василич и их тех же игроков сделал команду конфетку. Надо просто пережить этот момент в надежде что будет лучше.
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.10.2022 в 22:06
То навіщо чекати і мучитись? Чому не змінити тренера зараз?
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+2
0
Одіссей (Донецьк)
13.10.2022 в 22:07
На кого..
+1
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.10.2022 в 22:09
Ну для цього там в клубі купа селекціонерів і керівників!
0
0
pilips111 (Чернигов)
13.10.2022 в 22:03
Еле досмотрел 1 тайм, второй тайм даже не включал. Шахтёр с Реалом смотрел с удовольствием, а на это гавно хватило 45 минут. Дно полнейшее
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+6
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.10.2022 в 22:02
Навіщо таке роблять? Не вірю, щоб це в іншому европейському клубі з норм бюджетом, тримали такого нападника і не звільнили тренера після таких ігор!!! Нащо вони туди їздять грати, якщо все це схоже на відбування...
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+1
0
Andrumas (Düsseldorf)
13.10.2022 в 22:02
«Несмотря на последние неудачи в Лиге Европы, мы хорошо выглядели с точки зрения командной игры. Просто чего-то не хватало.» Илья Забарный или Забавный… Это стадо разбалованных мажоров, не ждите чуда от этого сброда. У них нет ни чести, ни совести, ни чувства собственного достоинства.
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+5
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.10.2022 в 22:05
Там всі забавні з такими цінниками і з таким рівнем гри. Як таке буває?
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+1
0
Тренерую (Столица)
13.10.2022 в 22:18
У тренера надо спросить
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.10.2022 в 22:58
Подозреваю, шо про честь и про совесть этим шлемазлам таки недавно рассказали, просто они ещё не вжились в роль, не пропитались ею, как следует. Это долгий и трудоёмкий процесс.
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0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.10.2022 в 22:01
Всем привет! Два вопроса. 1. Почему не жителям Украины нужно юзать этот долбанный инет, чтобы посмотреть это позорище? Украинские каналы не транслируют, инет ресурсы тоже, для кого это футбол? Все можно посмотреть, но не укр. футбол. "Трансляция не предназначена для вашего региона".... Та кому вы тогда нужны? 2. В аббревиатуре "вкдк" (о чем я ору уже лет 8, хотя мне на них насрать, но не на престиж Украины ), нужно поменять одну букву: "вПдк"- великое ПОЗОРИЩЕ Динамо Киев. С ШД никто не хочет сравнить? Где все эти великие дебилы диванные?
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+3
-1
Veminal (Киев)
13.10.2022 в 22:07
потому-что тупорылым ботам и долпайопам павелко нужен "едiный пуль"
Ответить
+2
-4
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.10.2022 в 22:13
А если будет не "единый пуль" будут лучше играть?)))
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.10.2022 в 22:28
Лайв тв бесплатно транслирует матч с украинским коментатором. За то что наши деньги просят. Вот такие оккупанты. А наши олени им ещё и доннаты сливают.
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
13.10.2022 в 21:59
На фронт шлемазлов!
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+2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.10.2022 в 22:06
Им там нех делать
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.10.2022 в 22:29
Ага, что бы воевали как играют...
Ответить
0
0
osadob07 (жмеринка)
13.10.2022 в 22:39
Шлемазл в точном переводе с еврейского на русский – это мягкотелый, добрый и незлопамятный человек. Это слово – не оскорбление или ругательство
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
13.10.2022 в 22:48
А я думал, шо шлемазл это закоренелый неудачник и немножечко мягкотелый, добрый и незлопамятный придурок. Как Алграб например.
+2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.10.2022 в 23:01
Вы оба правы
0
-1
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Барселиниуc (землянин)
13.10.2022 в 23:16
Речь не мальчика, но Соломона.
0
0
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usovvictor (Kharkov)
13.10.2022 в 21:56
...."только для внутреннего употребленния..., да то под вопросом.... Беззубые, студень....
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+3
0
download1 (huyersk)
13.10.2022 в 21:56
лайно, відбувають номер на полі, ганьба
Ответить
+4
-1
Тренерую (Столица)
13.10.2022 в 22:16
они не знают что делать с мячом
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0
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
13.10.2022 в 21:54
Да нарисуйте им еще одну полоску с другого плеча, чтобы на груди пересекались потому, что это полный пии 33 дец!
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+3
-1
dalexx (Украина)
13.10.2022 в 21:53
Усю команду розігнати. Разом з тренером. Вони всі імпотенти!
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+3
-1
Тренерую (Столица)
13.10.2022 в 22:15
только тренера
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0
-1
avangardo (Lviv)
13.10.2022 в 21:52
Одразу після жеребкування групового етапу написав був, що буде нуль у графі очок, замінусували тоді допис, а план Динамо то виконує
Ответить
+9
-1
Термит (Київ)
13.10.2022 в 21:52
Вяло, апатично, гипосексуально... Динамо всегда брало коллективным движением, физикой, борьбой. А нынешнее - еле ноги переставляет. Французы просто затоптали...
Ответить
+4
0
Тренерую (Столица)
13.10.2022 в 22:14
цыганский футбол )
Ответить
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
13.10.2022 в 21:51
Нечасто смотрю игры Динамо, в этот раз "фартонуло" глянуть. По истечении матча у меня только один вопрос - кто все эти люди, которые бегали в белых футболках и от фонаря пинали мяч? Кое-как разглядел Цыганкова и Забарного, остальные - какая-то безликая серая масса...
Ответить
+7
0
Зритель (Харьков)
13.10.2022 в 21:51
Я дивлюся футбол з середини 70-х. Такого слабкого Динамо на моїй пам'яті не було ніколи.
Ответить
+11
0
avatar
beatles (Крижопіль)
13.10.2022 в 21:55
Та ні, був Динамо і слабійшим, але тоді вони не получали таких неймовірних грошей, як зараз!
Ответить
0
-2
hoy (Київ)
13.10.2022 в 21:57
Коли хлопчику?
+1
0
JudgeDredd (Киев)
13.10.2022 в 22:24
Згоден. Хоча..Може бути ще в 83-му під керівництвом Морозова.
Ответить
0
0
avatar
beatles (Крижопіль)
13.10.2022 в 23:00
при Сабо! рік як мені здається 1996 - такеж було...
0
0
bikr632002 (Mississauga)
13.10.2022 в 23:05
А я вже забув коли бачив нормальне Динамо, а не таке гівно
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
13.10.2022 в 21:51
В данный момент Ренн намного выше классом чем мы, за весь матч мы даже полумомента не смогли создать, победа на классе. Думаю надо расставаться с Луческу либо зимой, либо после окончания сезона. Нет ни игры, ни результата. Команда абсолютно импотентна в атаке, и обязательно пропускает при этом, думаю мы и следующие 2 матча ЛЕ проиграем и займем последнее место в группе.
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+5
-2
oleg dynamo (львівська)
13.10.2022 в 22:02
згідний з вами окрім те що треба міняти Луча....Луч що може з того складу витягує все що може...(наприклад ну що він винуватий що Сирота не тримав свого ігрока і той забив при кутовому?)чи Луч винний що в центрі в нього грає Шепєлєв(рідкісний тормоз...) і міняти його є тільки на Андрієвського(такий самий як Шепєлєв)...і повірте Сурки все це знають і розуміють і ніхто Луча міняти не буде і як на мене і не треба...
Ответить
+3
-2
MaximSK (Киев)
13.10.2022 в 22:09
Я всегда поддерживал Луческу, он сделал много хорошего для Динамо, вывел команду в ЛЧ, принес много денег, но у него футбол оборонительный, раньше это приносила результат кроме игр с сильными соперниками, а сейчас ни игры ни результата, игроки в большинстве своем деградирует. Я думаю надо в любом случае расставаться с Луческу после окончания сезона, у него возраст уже не тот, и перспектив развития Динамо с ним не вижу.
0
-2
oleg dynamo (львівська)
13.10.2022 в 22:17
MaximSK (Киев) та футбол у Луча захисний тому що він мудрий тренер...а з ким в ДК є грати в інший футбол? українці це не бразильці і не аргентинці і т.д...це в основному деревяні ігроки від яких мяч відскакує як від бетону...гляньте хотя б на Ренн,яка у них техніка і зупинка мяча...так що тут без альтернативи яку гру показувати....поживем,побачим...
0
0
hoy (Київ)
13.10.2022 в 22:03
Так может и будет расставание после следующей игры с АЕК
Ответить
+1
0
Тренерую (Столица)
13.10.2022 в 22:12
С Луческу нужно расстоваться сейчас!!! Если он останется до конца сезона - команда вылетит в первую лигу(((
Ответить
0
-1
MaximSK (Киев)
13.10.2022 в 22:15
Не вылетят в первую лигу, займут 2-3 место в ЧУ, за счет слабости других команд ЧУ.
+1
0
Djоn (Киев)
13.10.2022 в 21:50
Вы не понимаете, просто у Ренна на день больше отдыха было!
Ответить
+8
-1
avatar
beatles (Крижопіль)
13.10.2022 в 21:51
и судья подло свистел в свисток!
Ответить
+6
-1
Рівнянин (Рівне)
13.10.2022 в 21:50
З такими бездарностями,ніякий тренер гру не поставить.Індивідуальна майстерність кожного-нижче плінтуса.Сидорчук,це не просто тихохід,це тєлєга.
Ответить
+4
-1
hoy (Київ)
13.10.2022 в 22:11
При чому тут майстерність?Ти що не бачив що вони не пресингували навіть за 10 хв до закінчення матчу не те що на половині Ренна а на своїй ходили.
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.10.2022 в 21:48
Два напівмомента за весь матч. Браво. Таке відчуття, що вони втомилися від футболу.
Ответить
+8
-1
vlotko (Броди)
13.10.2022 в 22:58
Саме так, втомилися.
Ответить
0
0
Jovan Markoski
13.10.2022 в 21:48
По реке плывет гов.но, бело-синее оно
Ответить
+10
-5
York (Донецк)
13.10.2022 в 21:48
Ничего страшного, наступят другие времена и все будет ок!
Ответить
+4
0
Дыр0к0л (Енакиево)
13.10.2022 в 21:47
Позорники дырявые ни игры ни самоотдачи
Ответить
+7
-2
Тренерую (Столица)
13.10.2022 в 21:49
Эти вопросы к тренеру
Ответить
+1
-1
Prideman (Lviv)
13.10.2022 в 21:45
Від команди лишилася лише назва
Ответить
+11
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
13.10.2022 в 21:57
Только без приставки - ВК
Ответить
0
0
Тренерую (Столица)
13.10.2022 в 21:45
Стыдно за такой футбол (((
Ответить
+9
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.10.2022 в 21:45
по приколу посмотрел минут 15 (включая добавленное время): из самого интересного - срукис в смартфоне!
Ответить
+6
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.10.2022 в 21:45
Сучасний коуч - залог успіху! Головне вчасно підбирати тактику під суперника, бути гнучким!
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0
0
Тренерую (Столица)
13.10.2022 в 21:44
Луческу сам не уйдёт - его надо убирать и срочно!!!
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+2
-2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
13.10.2022 в 21:51
Там усіх треба прибирати.
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+9
-1
hoy (Київ)
13.10.2022 в 22:15
Тільки після поразки через 2 тиждні від АЕК
+1
0
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beatles (Крижопіль)
13.10.2022 в 21:43
как там сказал Матузалем?
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.10.2022 в 21:44
жадсон, может?
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+3
-2
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beatles (Крижопіль)
13.10.2022 в 21:53
точно!
+2
-2
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scorpius (Ck)
13.10.2022 в 21:54
Это?
+4
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.10.2022 в 21:42
Як вважаєте, всі матчі програє Динамо в групі?
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+5
-2
Зритель (Харьков)
13.10.2022 в 21:49
В футболі важко прогнозувати, але вірогідність такого результату - десь 80%.
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+5
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.10.2022 в 21:57
Якщо вважати останні два матчи 50/50, то 83.33%)
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.10.2022 в 21:42
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+3
-3
Sisiha (Львов)
13.10.2022 в 21:42
Суркис в конце матча набирал номер военкомата!
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+10
-1
Лекарь (село Дарниця)
13.10.2022 в 21:42
Це карма, хлопці. Це карма! Суркіси це вороги України, ви мусите це зрозуміти. Суркісів - на нари!
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+4
-2
Mexxxxx (Просяная)
13.10.2022 в 21:41
Почувствуйте разницу...
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+10
-2
Скажений Заєць (Вінниця)
13.10.2022 в 21:48
Ніякої різниці 0-0-4
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
13.10.2022 в 21:56
А мені гра два дні тому як з космосу проти цієї.
+3
0

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