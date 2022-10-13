ЛЕ. Динамо - Ренн 0:1. Убогость имени Луческу

Почувствуй себя "Барселоной"... Нет, это не ирония, и не издевательство. И нет – "Динамо" не стало играть так, как каталонский гранд. Общее у команд то, что обе, учитывая свои турнирные задания, настраивались на второй круг группового турнира как на последний бой. Оба коллектива должны были исправлять просчеты, которые загнали их в тупик и лишили права на ошибку. "Барса", к слову, не справилась, но для нас более важна судьба "Динамо". Своя рубашка всегда ближе к телу.

Мирча Луческу не решился рубить с плеча, но и наблюдать, сложа руки, не стал. Так можно охарактеризовать ту небольшую ротацию, которая была в составе "Динамо" по сравнению с предыдущим матчем с "Ренном". Появление Нещерета – это вынужденная мера, а вот Тымчик на правом фланге защиты (вместо Кендзеры), Гармаш в линии полузащиты (вместо Кабаева) – это уже ротация. Шаги, которые должны были придать игре "Динамо" свежести.

Матч действительно начался не так, как во Франции – на этот раз от "Ренна" не было такого безумного стартового давления. Но все равно французы владели инициативой и претендовали на гол. Три момента: удар Дисайера Ду и два удара Буриго. Лишь однажды Нещерету пришлось вступить в игру.

Удар Майера также нес остроту, но он произошел чуть позже – уже после отрезка стартовой активности "Ренна". И уже после того, как момент возник у "Динамо". Его автором стал Гармаш, сочно приложившийся к мячу со средней дистанции. В остальном – только полумоменты. Такие были у Беседина и Цыганкова. Из таких гол вряд ли выжмешь. Не повезло, когда простреливал Цыганков и все пробежали мимо мяча. Потому что мог быть "подарок в раздевалку".

Но получился "подарок из раздевалки". В ворота украинской команды. Буриго подал от углового флажка, Сирота выпустил Ву и камерунец легко переиграл Нещерета. Приблизительно в это же время АЭК сравнял счет в параллельном матче с "Фенербахче", что уже угрожало "Динамо" глобальным провалом. При таком раскладе шансы даже на Лигу конференций казались призрачными.

Хуже всего то, что после пропущенного ничего в игре "Динамо" не изменилось. Напротив, более агрессивным стал "Ренн", который мог удваивать преимущество усилиями Теата. Разрывал "динамовскую" защиту Буриго, а когда вышел Сулемана – стало еще труднее. У "Динамо" просто не держался мяч.

Так что варианта не проиграть "Ренну" практически не было (разве что удар Караваева на 90+7-й минуте). Но спас "Фенербахче", обыгравший АЭК и оставивший "Динамо" на расстоянии трех очков от третьего места. Это значит, что для выхода в Лигу конференций хватит победить киприотов с разницей в более чем один мяч.

Но нужна ли Лига конференций? Нужны ли еврокубки вообще? Прогресс в чемпионате Украины есть, а на международной арене – убогость имени Луческу.

Лига Европы. 4-й тур. Группа В

13.10.2022. Польша. Краков. Стадион имени Юзефа Пилсудского

Арбитр в поле – Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

"Динамо" - "Ренн" 0:1

Гол: Кристофер Ву 49

"Динамо": Руслан Нещерет, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Александр Андриевский 70), Виктор Цыганков, Денис Гармаш (Владислав Кабаев 67), Александр Тымчик (Александр Караваев 77), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Артем Беседин (Владислав Ванат 67), Владислав Дубинчак (Константин Вивчаренко 67)

"Ренн": Стив Манданда, Артур Теат, Бенжамен Буриго (Адриен Трюффер 84), Кристофер Ву, Ловро Майер, Мартен Терье (Камалдин Сулемана 67), Лоренц Асиньон, Биргер Мелинг, Арно Калимуэндо-Муинга (Амин Гуйри 73), Дисаер Ду (Флавьен Тэт 73), Чимуаня Угочукву

Предупреждения: Артем Беседин 45, Александр Тымчик 54, Владислав Ванат 90+5 - Бенжамен Буриго 24, Дисаер Ду 69