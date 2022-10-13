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Динамо – Ренн. 0:1. Гол в дебюте второго тайма – Видео
Гол после углового
Фото: Getty Images
"Динамо" пропускает в самом начале второго тайма в противостоянии с "Ренном". Отличился Кристофер Ву.
Точная подача и в совершенно пустую зону вбегает Кристофер. Нещерет не мог спасти.
48' Кристофер Ву – 0:1.
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Комментарии (2)
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Скажений Заєць (Вінниця)
13.10.2022 в 21:04
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Sisiha (Львов)
13.10.2022 в 20:59
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