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Динамо – Ренн. 0:1. Гол в дебюте второго тайма – Видео

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Гол после углового

Динамо – Ренн. 0:1. Гол в дебюте второго тайма – Видео

Фото: Getty Images

Новина українською

"Динамо" пропускает в самом начале второго тайма в противостоянии с "Ренном". Отличился Кристофер Ву.

Точная подача и в совершенно пустую зону вбегает Кристофер. Нещерет не мог спасти.

48' Кристофер Ву – 0:1.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Ренн
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Комментарии (2)
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Скажений Заєць (Вінниця)
13.10.2022 в 21:04
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Sisiha (Львов)
13.10.2022 в 20:59
Я как мазохист буду получать удовольствие до конца: досмотрю матч!
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