Лига Европы. Арсенал минимально обыграл Будё-Глимт в гостях

Сегодня "Буде-Глимт" пытался что-то противопоставить пиковому "Арсеналу" Артеты, но у норвежцев мало что получилось. Лондонцы смогли забить в начале поединка, а затем просто не давать играть сопернику. Как бы там ни было, такая тактика сработала.

С первых минут лондонцы не тянули кота за хвост. Уже на второй минуте прошёл заброс на Сака с фланга, а тот перебросил Хайкина. Однако, Нкетиа в борьбе за замыкание во вратарской площади нарушил правила против защитника - атака была остановлена. Немного позже уже норвежцы провели контратаку слева, откуда последовала прострельная передача на дальнюю штангу, но первым на мяче оказался Салиба.

Лондонцы создали еще несколько моментов один за одним, но до реальной опасности дело не дошло. Ближе к 20-й минуте обороты игры немного уменьшились, однако, это не помешало гостям создать момент, во время которого и был забит гол. Прошла проникающая передача на правый край штрафной площади на Сака, который пробил по воротам, метя в дальний угол, но мяч попал в защитника и отскочил в голову Букайо, от которой и зашёл в ближний угол.

После пропущенного гола было видно несколько подавленное состояние норвежцев, но они не унывали долго. Приблизительно через 10 минут команда создала просто убойный момент. Внезапно провалилась оборона "Арсенала", в результате чего Пелегрино вывалился на рандеву с Тёрнером, но пробил максимально неудачно. Тогда за голову взялись все болельщики хозяев поля, но шанс был позади.

Ближе к концу первого тайма темп игры совсем упал. Лишь на 44-й минуте левым флангом продвинулись в атаку игроки "Будё-Глимта", откуда следовала подача в штрафную площадку, но с ней справились лондонские защитники. Затем команды ушли на перерыв, и уже с началом второго тайма опять набрали обороты.

Уже на 60-й минуте был шанс сравнять счет у Сольбаккена. В штрафную площадку прошёл заброс с левого края на вингера, который грудью сбросил мяч на Эспейора, а тот с убойной позиции пробивал в касание, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной. Позже норвежцы еще несколько раз пытались забрасывать с глубины на форварда, но диагональные пасы без проблем перехватывались Салиба и Уайтом.

Ближе к концу поединка "Арсенал" полностью сел в оборону, и эта тактика была оправданной, ведь соперник так и не забил. Сначала Сампстед в контратаке нашёл возможность для подачи в штрафную площадку, но "канониры" в который раз уверенно отбились, а затем Вембангомо стрелял после подачи с углового - тоже по воробьям.

Сегодняшний проигранный матч был очень важным для норвежского клуба хотя бы из-за того, что шансов у них в текущей Лиге Европы пока не было много. Команда выиграла только раз, в матче с "Цюрихом", и вопрос о выходе в весеннюю стадию стоит очень остро. После проигрыша "Арсеналу" это и вовсе стало малореальным.

Лига Европы 2022/23, четвертый тур

Будё-Глимт – Арсенал 0:1

Гол: Сака, 24

Буде-Глимт: Гайкин — Сампстед, Лоде, Гейбротен, Уэмбангомо — Ветлесен, Берг, Сальтнес — Сольбаккен, Эспейор, Пеллегрино

Арсенал: Тернер — Уайт, Холдинг, Салиба — Нельсон, Локонга, Эдегор, Терни — Виейра — Нкетиа, Сака

Предупреждения: Ветлесен 66 – Сака 30