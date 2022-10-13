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Ренн свои футболки с матча с Динамо продаст на аукционе. Деньги передадут УАФ
Французы также помогают Украине
twitter.com/staderennais
Французский Ренн проявил солидарность с Украиной, пострадавшей от войны против российских оккупантов.
Все футболки игроков французского клуба с
Прибыль будет полностью передана УАФ для благотворительных целей.
[SOLIDARITÉ]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 13, 2022
Pour affirmer sa solidarité au peuple ukrainien, le SRFC mettra aux enchères les maillots portés par son équipe ce soir à Cracovie.
Les bénéfices seront intégralement reversés à une association ukrainienne identifiée avec le Dynamo de Kiev. pic.twitter.com/Tzr1y3M5Aa
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