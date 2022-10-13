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Ренн свои футболки с матча с Динамо продаст на аукционе. Деньги передадут УАФ

Лига Европы
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Французы также помогают Украине

Ренн свои футболки с матча с Динамо продаст на аукционе. Деньги передадут УАФ

twitter.com/staderennais

Новина українською

Французский Ренн проявил солидарность с Украиной, пострадавшей от войны против российских оккупантов.

Все футболки игроков французского клуба с матча 4-го тура Лиги Европы с Динамо (1:0) Ренн продаст на аукционе.

Прибыль будет полностью передана УАФ для благотворительных целей.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн
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