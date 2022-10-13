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ЛЕ. Манчестер Юнайтед на последних минутах вырывает победу над Омонией
Киприотам не хватило совсем чуть-чуть
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
Группа E, четвертый тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Жером Бризар (Франция)
33 удара нанесли сегодня "манкуниацы" по воротам бывшего конкурента Максима Коваля в "Депортиво" Фрэнсиса Узохо. Хотя он сейчас и второй голкипер в “Омонии”, однако на “Олд Траффорд” он сыграл на все 100%. Только в конце матча подвели защитники.
Caption this ????#UEL pic.twitter.com/tBB47efHcm— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 13, 2022
В первом тайме тотальным преимуществом владели хозяева. Было несколько моментов у Рашфорда, однажды в поперечину попал Каземиро, однако "Омония" пыталась держать "Манчестер Юнайтед" вдали от собственных ворот. Когда это не удавалось, в игру вмешивался голкипер.
В то же время в конце тайма гости и свой момент нашли, однако Бруну с острого угла пробил мимо цели, хотя мог отдавать в центр на пустые партнеру. Таких шансов у "Омонии" сегодня больше не появилось. Примечательно, что как раз на 42-й минуте гости впервые в матче пробили по воротам.
Сразу же на первой минуте после перерыва подопечные тен Хега были просто обязаны выходить вперед, но удар Антони и добивание Рашфорда опять потянул голкипер. В общей сложности на его счету сегодня 11 сэйвов, но однажды он все-таки не выручил.
Тен Хаг усиливал игру заменами, увеличивая темп атак "манкуниацев". При этом всем "Омония" еще и тратила силы на контрнаступления, из-за чего в конце встречи им просто не хватило концентрации. На 90+3 минуте после прострела Санчо в центр штрафной Мактоминей принял мяч и с разворота прошил и защитников, и голкипера. Не успели накрыть этот удар гости.
???? McTominay wins it for Manchester United deep in extra time ????#UEL https://t.co/dEZwQRtOAL pic.twitter.com/3vcpmjkO4D— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 13, 2022
Стандартная игра этого сезона от МЮ, когда "манкунианцы" много кружат вокруг штрафной соперников, но им редко удается создать что-то опасное. На это уходит очень много сил – тем более, что подопечные тен Хага играли практически основным составом. Для "Омонии" ничья при таких условиях была бы самым большим счастьем сейчас, и они сегодня ее заслужили, но все-таки класс игроков хозяев взял верх.
"Красные дьяволы" продолжают находиться в трех очках от первого "Реала Сосьедад", который пока идет без потерь в текущей Лиге Европы. "Зеленые" все еще замыкают турнирную таблицу с нулем зачетных пунктов. Но "Омония" в текущем розыгрыше ЛЕ такая не одна – ей составляют компанию киевское "Динамо", "Цюрих" и "Мальме".
"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) - "Омония" (Никосия, Кипр) 1:0
Гол: Скотт Мактоминей 90+3
Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Линделеф, Мартинес, Маласия (Шоу 60) – Каземиро (Мактоминей 81), Фред (Эриксен 70) – Антони (Санчо 60), Фернандеш, Рашфорд – Роналду
Омония: Узохо – Мэттьюс (Псалтис 65), Ланг, Милетич, Юсте, Кицос – Панайоту, Кассама (Дискеруд 85), Харалампус (Папулис 74) – Бруну (Лоизу 74), Какулис (Ансарифорд 64)
Предупреждения: Какулис 49, Кассама 68, Панайоту 90+2
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