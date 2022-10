ЛЕ. Манчестер Юнайтед на последних минутах вырывает победу над Омонией

Лига Европы

Группа E, четвертый тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Жером Бризар (Франция)

33 удара нанесли сегодня "манкуниацы" по воротам бывшего конкурента Максима Коваля в "Депортиво" Фрэнсиса Узохо. Хотя он сейчас и второй голкипер в “Омонии”, однако на “Олд Траффорд” он сыграл на все 100%. Только в конце матча подвели защитники.

В первом тайме тотальным преимуществом владели хозяева. Было несколько моментов у Рашфорда, однажды в поперечину попал Каземиро, однако "Омония" пыталась держать "Манчестер Юнайтед" вдали от собственных ворот. Когда это не удавалось, в игру вмешивался голкипер.

В то же время в конце тайма гости и свой момент нашли, однако Бруну с острого угла пробил мимо цели, хотя мог отдавать в центр на пустые партнеру. Таких шансов у "Омонии" сегодня больше не появилось. Примечательно, что как раз на 42-й минуте гости впервые в матче пробили по воротам.

Сразу же на первой минуте после перерыва подопечные тен Хега были просто обязаны выходить вперед, но удар Антони и добивание Рашфорда опять потянул голкипер. В общей сложности на его счету сегодня 11 сэйвов, но однажды он все-таки не выручил.

Тен Хаг усиливал игру заменами, увеличивая темп атак "манкуниацев". При этом всем "Омония" еще и тратила силы на контрнаступления, из-за чего в конце встречи им просто не хватило концентрации. На 90+3 минуте после прострела Санчо в центр штрафной Мактоминей принял мяч и с разворота прошил и защитников, и голкипера. Не успели накрыть этот удар гости.

???? McTominay wins it for Manchester United deep in extra time ????#UEL https://t.co/dEZwQRtOAL pic.twitter.com/3vcpmjkO4D