Луческу: В Лиге 1 Ренн может стать вторыми после ПСЖ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после матча 4-го тура Лиги Европы с "Ренном" (0:1) оценил уровень соперника.

"Мы играли против очень хорошей команды, которая провела классную трансферную кампанию. В Лиге 1 они могут стать вторыми после "ПСЖ". Могу только поздравить нашу команду. Где-то не хватает свежести с постоянными переездами", – сказал Луческу на пресс-конференции.