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Луческу: В Лиге 1 Ренн может стать вторыми после ПСЖ

Лига Европы
(2 голосов)

Мирча расхвалил соперника

Луческу: В Лиге 1 Ренн может стать вторыми после ПСЖ

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после матча 4-го тура Лиги Европы с "Ренном" (0:1) оценил уровень соперника.

"Мы играли против очень хорошей команды, которая провела классную трансферную кампанию. В Лиге 1 они могут стать вторыми после "ПСЖ". Могу только поздравить нашу команду. Где-то не хватает свежести с постоянными переездами", – сказал Луческу на пресс-конференции.

Напомним, что киевляне после этого поражения потеряли теоретические шансы на выход из группы Лиги Европы.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ренн
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
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МиколаТерн (Тернопіль)
14.10.2022 в 00:53
Два удара за весь матч о це тактика.лУческу вигнав з команди Русина і Супрягу а залишив Гармаша і Беседіна це багато чого говорить про рівень і тренера і його ставлення до команди.Тупо зливає матчі щоб вигнали 100% не прописали в контракті про ЛЄ нічого а до кінця сезону він ще багато матчів злиє.
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0
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Andrumas (Düsseldorf)
14.10.2022 в 00:34
Только вот Ренн сейчас идёт на 6-м месте и от второго очень далек... Но когда ты жалкий старый лузер, то и отмазки приходится уже из пальца высасывать
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beatles (Крижопіль)
14.10.2022 в 00:21
Знов збрехал! Сиграли, говорить....вони й не починали грати! скільки ударів по воротам?
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download1 (huyersk)
14.10.2022 в 00:21
хіба що в ящик
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Барселиниуc (землянин)
14.10.2022 в 00:18
Луческу без отмазок, шо Будулай без Клавдии. Или без велосипеда.
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download1 (huyersk)
14.10.2022 в 00:05
Да на вашому фоні вони взагалі перші в лізі один
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