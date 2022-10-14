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Луческу: В Лиге 1 Ренн может стать вторыми после ПСЖ
Мирча расхвалил соперника
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после
"Мы играли против очень хорошей команды, которая провела классную трансферную кампанию. В Лиге 1 они могут стать вторыми после "ПСЖ". Могу только поздравить нашу команду. Где-то не хватает свежести с постоянными переездами", – сказал Луческу на пресс-конференции.
Напомним, что киевляне после этого поражения
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