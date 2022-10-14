Луческу: Будем делать что только сможем, чтобы занять третье место в группе

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ренном", завершившимся победой французов со счетом 1:0 .

– Почему нет остроты после завершения атак? Благодаря чему это можно исправить в преддверии матча с "Шахтером" и борьбы за Лигу конференций?

– Могу только поздравить нашу команду, нужно учитывать все проблемы, с которыми нам пришлось встретиться, а также большое количество переездов. Не хватило не только остроты, но и свежести, концентрации, что приводило к ошибкам. То после аута пропускаем, то после углового. Проигрываем 0:1, 1:2. Сейчас у нас такой график, что мы не можем нормально сконцентрироваться на тренировках, а должны постоянно переезжать. Надеюсь, после воскресного матча с "Шахтером" в понедельник мы вернемся в Киев, чтобы игроки немного побыли со своими семьями.

Повторюсь, хочу поздравить свою команду, ведь, несмотря на все трудности, считаю, сегодня мы очень хорошо отыграли матч.

- Несмотря на четыре поражения, "Динамо" еще сохраняет шансы на Лигу Конференций, насколько это достойная мотивация для вашей команды?

– В нашей группе ситуация для нас непростая. С самого начала предполагал, что будет тяжело. Эти четыре поражения… Но, повторюсь, у нас постоянные переезды, травмы, в частности, Шапаренко, которого очень не хватает в центре поля. Николай умел делать разницу, доставлять мяч вперед. Как я уже говорил, тоже не хватает свежести и концентрации. Сирота провел очень хороший матч, но допустил ошибку – такое случается. Надеюсь, он будет прогрессировать и дальше.

Да, мы потерпели четыре поражения, но играли против таких соперников, как "Ренн", "Фенербахче", которые потратили очень много денег на трансферном рынке на качественных футболистов. Эти игроки быстрые, они идут в дриблинг. Наша следующая игра в воскресенье против "Шахтера". Сейчас мы будем думать только о ней. Впереди у нас 7-8 часов в пути. Календарь очень сложен, думаю, его можно было сделать лучше. Играя в таких условиях, очень тяжело показывать хорошую игру, но мы стараемся это делать. Остается сыграть еще два матча в групповом этапе Лиги Европы, мы будем делать максимум, что только сможем, чтобы занять третье место.

Относительно АЕКа, следует отметить, что это не слабая команда, в этой команде хорошие исполнители, игравшие в сильных чемпионатах Испании, Италии и т.д., и очень опытные. Нам досталась достаточно серьезная группа, и из сложившейся ситуации постараемся выжать максимум.

– Каково ваше впечатление от игры Нещерета? Очевидно, что для него сегодняшняя игра была важна.

– Он сыграл замечательно. Свой прошлый матч он провел против "Эвертона". Руслан сделал все то, что я от него ждал и о чем мы договаривались. Он хорошо играл ногами, отлично организовывал защиту. Переводил мяч с одной стороны на другую, когда это было нужно. Руслан умный парень, и он полностью выполнил установку на игру и действовал очень хорошо.

- Сегодня у команды была большая поддержка на трибунах, чувствовали ли ее, и что хотели бы сказать украинским болельщикам?

- Я хочу поблагодарить тех болельщиков, которые пришли сегодня на матч. Не знаю, были ли это беженцы, или фаны, которые постоянно нас поддерживают, но большое спасибо всем. Их было больше, чем болельщиков "Ренна", но все равно недостаточно – не как у "Ренна" или "Фенербахче", когда они играют дома. Конечно, нам бы хотелось, чтобы больше зрителей приходило за нас болеть, потому что именно поддержки тоже не хватает нашим футболистам. Я видел, как им нравилось, когда трибуны их поддерживали, и после игры они подошли поблагодарить их. Болельщики – это дополнительный стимул для наших ребят, которые, несмотря на поражение, сегодня бились, старались и сделали максимум, что могли.