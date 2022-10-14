Более 30 ударов, а гол на 90+3-й. ВИДЕО, как МЮ выстрадал победу над Омонией

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Омония, которые встречались в 4-м туре Лиги Европы. Сказать, что красные дьяволы обладали преимуществом – ничего не сказать. 70% владения, 33 удара по воротам, 12 из которых в рамку. И только на 90+3-й МакТоминею удалось забить победный. Уже в следующем туре МЮ обязан обеспечить место в плей-офф.

Лига Европы. Группа Э. 4-й тур

МЮ – Омония 1:0

Гол: МакТоминей 90+3