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Более 30 ударов, а гол на 90+3-й. ВИДЕО, как МЮ выстрадал победу над Омонией

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Омония, Лига Европы, 13 октября 2022

Более 30 ударов, а гол на 90+3-й. ВИДЕО, как МЮ выстрадал победу над Омонией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Омония, которые встречались в 4-м туре Лиги Европы. Сказать, что красные дьяволы обладали преимуществом – ничего не сказать. 70% владения, 33 удара по воротам, 12 из которых в рамку. И только на 90+3-й МакТоминею удалось забить победный. Уже в следующем туре МЮ обязан обеспечить место в плей-офф.

Лига Европы. Группа Э. 4-й тур
МЮ – Омония 1:0
Гол: МакТоминей 90+3

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В статье: Манчестер Юнайтед Омония (Никосия) Скотт МакТоминей
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