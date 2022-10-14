Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы

УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам встреч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

За награду поборются Виктор Оливейра из "Браги", оформивший хет-трик в матче с "Рояль Унионом" (3:3), Джоуи Верман, отличившийся двумя голами за ПСВ в игре с "Цюрихом" (5:0), Вильям Бевинг, который сделал дубль за "Штурм" в поединке с "Лацио" (2:2), а также голкипер "Омонии" Франсис Узохо, сделавший 11 сейвов в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" (0:1).