Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы
Четыре кандидата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам встреч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
За награду поборются Виктор Оливейра из "Браги", оформивший хет-трик в матче с "Рояль Унионом" (3:3), Джоуи Верман, отличившийся двумя голами за ПСВ в игре с "Цюрихом" (5:0), Вильям Бевинг, который сделал дубль за "Штурм" в поединке с "Лацио" (2:2), а также голкипер "Омонии" Франсис Узохо, сделавший 11 сейвов в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" (0:1).
Лучший игрок 4-го тура будет определен в голосовании, которое проводится на
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Украина опускается на ситуативное 16-е место, лишающее квоту пятой команды
- ЛЕ. Динамо - Ренн 0:1. Убогость имени Луческу
- Динамо – Ренн. 0:1. Гол в дебюте второго тайма – Видео
- Динамо – Ренн. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали