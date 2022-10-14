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Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Четыре кандидата

Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам встреч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

За награду поборются Виктор Оливейра из "Браги", оформивший хет-трик в матче с "Рояль Унионом" (3:3), Джоуи Верман, отличившийся двумя голами за ПСВ в игре с "Цюрихом" (5:0), Вильям Бевинг, который сделал дубль за "Штурм" в поединке с "Лацио" (2:2), а также голкипер "Омонии" Франсис Узохо, сделавший 11 сейвов в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Лучший игрок 4-го тура будет определен в голосовании, которое проводится на официальном сайте УЕФА.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Штурм (Грац) Омония (Никосия) Брага
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Комментарии (0)
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rato28
14.10.2022 в 09:56
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1б2к. инфо ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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