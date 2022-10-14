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Для футболиста Динамо матч против Ренна стал юбилейным

Лига Европы
(1 голосов)

Владимир Шепелев провел 50-й матч в еврокубках

Для футболиста Динамо матч против Ренна стал юбилейным

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев отыграл 70 минут в матче с "Ренном" (0:1) в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

Для 25-летнего украинца эта игра стала 50-й за киевский клуб в еврокубковых турнирах. Хавбек стал 25-м динамовцем, который провел полсотни матчей на европейской арена во времена независимости Украины.

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Напомним, что после четырех туров "Динамо" занимает последнее место в своей группе с нулем в графе набранных очков. АЕК с тремя баллами идет третьим. "Ренн" расположился на 2-й позиции в квартете, уступая "Фенербахче" только по разнице голов.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн Владимир Шепелев
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (0)
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rato28
14.10.2022 в 09:55
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1б2к. инфо ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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