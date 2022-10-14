Для футболиста Динамо матч против Ренна стал юбилейным

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев отыграл 70 минут в матче с "Ренном" (0:1) в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы.

Для 25-летнего украинца эта игра стала 50-й за киевский клуб в еврокубковых турнирах. Хавбек стал 25-м динамовцем, который провел полсотни матчей на европейской арена во времена независимости Украины.

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Напомним, что после четырех туров "Динамо" занимает последнее место в своей группе с нулем в графе набранных очков. АЕК с тремя баллами идет третьим. "Ренн" расположился на 2-й позиции в квартете, уступая "Фенербахче" только по разнице голов.