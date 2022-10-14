Сабо: Не понимаю, зачем Динамо брало новичков. Играют одни и те же

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевлян в матче против "Ренна" (0:1) в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

— "Ренн" сильнее и техничнее "Динамо". Победили 0:1 – им этого хватило. Лично для меня матч был не очень интересным. Не скажу, что были стопроцентные моменты, но французы выглядели лучше. На сегодняшний день мы имеем такую ​​игру в исполнении "Динамо".

— Как оцените замены по сравнению с предыдущим матчем?

— Я не понимаю... Куда Луческу только не всовывал Гармаша. Караваев хорошо выглядел – трудолюбивый, забивал, а он его не ставит. Любой хороший футболист, если он будет сидеть на скамейке запасных, выйдя на 10-15 минут, ничего не покажет. Не понимаю, зачем брали новичков, или на замене, или не в заявке. Хотя бы на тайм их поставить... Сколько игроков в запасе сидят, а играют одни и те же...

— Чего не хватает в игре "Динамо"?

— Они работают на футбольном поле – именно работают, стараются, но не получается. В атаке вообще ничего нет. "Динамо" не может забить.

— Кого из игроков киевлян можно выделить?

— Более-менее, Цыганкова. Но он делает прострелы – а там никого нет. Это должно быть отработано в тренировочном процессе. Мяч пролетает, а там никого. Куда полез Дубинчак во время одного из таких прострелов? В сетку? Об этом нужно задуматься тренеру. При атаке все должны идти вперед, но такого сейчас нет. Жаль, но что имеем, то имеем.

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— С чем связаны ранние, как Луческу, замены?

— Мы видели подобные замены раньше. Ничего нового. Поставь ты новичков – ничего же не изменишь уже. Или они настолько плохи, что не подходят "Динамо"?

— Стоит ли "Динамо" сейчас менять тренера?

— Уже говорилось, что руководство клуба все устраивает и его не уволят. Он может только сам уйти.

— К игре с "Шахтером" киевляне подходят не в самом лучшем настроении...

– Если матч все-таки состоится, то динамовцы сядут сзади, будут играть на контратаках, пытаться забить, а потом будут отбиваться. Это "козырь" Луческу. Но у "Динамо" нет атаки. Если еще убрать Цыганкова – единственного, кто играет вперед, то и некому атаковать. Все играют поперек и обратно.

— Что делать с УПЛ сейчас?

— Если продолжаются такие массированные обстрелы – какой может быть футбол? "Динамо" и "Шахтер" могут поехать за границу, но ведь не у всех команд есть деньги для этого, - сказал Сабо.