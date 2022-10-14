Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вы такого еще не видели. ВИДЕО, как голкипер и защитник Монако организовали глупый автогол
Смотреть видео обзор матча Трабзонспор – Монако, Лига Европы, 13 октября 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Монако считался фаворитом группы Н Лиги Европы, где также выступают Ференцварош, Црвена Звезда и Трабзонспор. Но команда Филиппа Клемана никак не может обрести стабильность. Она принципиально чередует победы с поражениями. В частности, в четвертом туре катастрофически проиграла Трабзонспору, хотя неделю назад уверенно одолела этого же соперника.
Провал начался после того, как перед перерывом голкипер монегасков Александр Нюбель, выбивая мяч, попал в своего же защитника Маланга Сарра, а уже от того мяч залетел в сетку.
October 13, 2022
Похоже, этот автогол настолько шокировал команду, что она так и не пришла в себя – после перерыва Монако пропустил еще три раза и опустился на третье место в группе.
Лига Европы. Группа Н. Четвертый тур
Трабзонспор – Монако 4:0
Голы: Сарр 44 аг., Ветер Уго 48, Бардхи 57, Трезеге 69
Популярное сейчас
- Вылет Динамо из Лиги Европы, Днепр-1 дожал Вадуц. Главные новости за 13 октября
- Таблица коэффициентов. Украина опускается на ситуативное 16-е место, лишающее квоту пятой команды
- Вадуц - Днепр-1 1:2. Артем Довбик - щит от позора
- Динамо - Ренн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО