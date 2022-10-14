Вы такого еще не видели. ВИДЕО, как голкипер и защитник Монако организовали глупый автогол

Монако считался фаворитом группы Н Лиги Европы, где также выступают Ференцварош, Црвена Звезда и Трабзонспор. Но команда Филиппа Клемана никак не может обрести стабильность. Она принципиально чередует победы с поражениями. В частности, в четвертом туре катастрофически проиграла Трабзонспору, хотя неделю назад уверенно одолела этого же соперника.

Провал начался после того, как перед перерывом голкипер монегасков Александр Нюбель, выбивая мяч, попал в своего же защитника Маланга Сарра, а уже от того мяч залетел в сетку.

Похоже, этот автогол настолько шокировал команду, что она так и не пришла в себя – после перерыва Монако пропустил еще три раза и опустился на третье место в группе.

Лига Европы. Группа Н. Четвертый тур

Трабзонспор – Монако 4:0

Голы: Сарр 44 аг., Ветер Уго 48, Бардхи 57, Трезеге 69