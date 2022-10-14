  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Вы такого еще не видели. ВИДЕО, как голкипер и защитник Монако организовали глупый автогол
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вы такого еще не видели. ВИДЕО, как голкипер и защитник Монако организовали глупый автогол

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Трабзонспор – Монако, Лига Европы, 13 октября 2022

Вы такого еще не видели. ВИДЕО, как голкипер и защитник Монако организовали глупый автогол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Монако считался фаворитом группы Н Лиги Европы, где также выступают Ференцварош, Црвена Звезда и Трабзонспор. Но команда Филиппа Клемана никак не может обрести стабильность. Она принципиально чередует победы с поражениями. В частности, в четвертом туре катастрофически проиграла Трабзонспору, хотя неделю назад уверенно одолела этого же соперника.

Провал начался после того, как перед перерывом голкипер монегасков Александр Нюбель, выбивая мяч, попал в своего же защитника Маланга Сарра, а уже от того мяч залетел в сетку.

Похоже, этот автогол настолько шокировал команду, что она так и не пришла в себя – после перерыва Монако пропустил еще три раза и опустился на третье место в группе.

Лига Европы. Группа Н. Четвертый тур

Трабзонспор – Монако 4:0

Голы: Сарр 44 аг., Ветер Уго 48, Бардхи 57, Трезеге 69

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Трабзонспор (Трабзон) Монако Александр Нюбель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде