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УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в Лиге Европы
Четверка самых ярких результативных ударов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 13 октября состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. УЕФА определил претендентов на звание автора лучшего гола.
В список вошел второй гол Джоуи Верман (ПСВ) - в ворота "Цюриха" (5:0), удар Эниса Барди ("Трабзонспор") со штрафного, который принес разгром над "Монако" (4:0). Третьим претендентом на приз является игрок "Реал Сосьедад" Александер Сёрлот, поразивший ворота "Шерифа" (3:0). Последний кандидат на награду - Эмилиано Мартинес из "Мидтьюлланда", чей гол открыл счет во встречи с "Фейеноордом" (2:2).
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
A, B, C or D ❓ Who gets your vote for #UEL Goal of the Week? ⚽️????@Heineken | #UELGOTW— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 13, 2022
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