УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в Лиге Европы

В четверг, 13 октября состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. УЕФА определил претендентов на звание автора лучшего гола.

В список вошел второй гол Джоуи Верман (ПСВ) - в ворота "Цюриха" (5:0), удар Эниса Барди ("Трабзонспор") со штрафного, который принес разгром над "Монако" (4:0). Третьим претендентом на приз является игрок "Реал Сосьедад" Александер Сёрлот, поразивший ворота "Шерифа" (3:0). Последний кандидат на награду - Эмилиано Мартинес из "Мидтьюлланда", чей гол открыл счет во встречи с "Фейеноордом" (2:2).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

