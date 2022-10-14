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УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в Лиге Европы

Лига Европы
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Четверка самых ярких результативных ударов

УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В четверг, 13 октября состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. УЕФА определил претендентов на звание автора лучшего гола.

В список вошел второй гол Джоуи Верман (ПСВ) - в ворота "Цюриха" (5:0), удар Эниса Барди ("Трабзонспор") со штрафного, который принес разгром над "Монако" (4:0). Третьим претендентом на приз является игрок "Реал Сосьедад" Александер Сёрлот, поразивший ворота "Шерифа" (3:0). Последний кандидат на награду - Эмилиано Мартинес из "Мидтьюлланда", чей гол открыл счет во встречи с "Фейеноордом" (2:2).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) ПСВ (Эйндховен) Монако Мидтьюлланн (Хернинг) Александр Серлот Энис Барди Эмилиано Мартинес
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