Хождение по мукам. Акценты зрителя на играх Динамо и Днепра-1 в еврокубках

Как все-таки мало нам нужно для счастья! Вот навесил Танчик и тюкнул Довбик мячик в сеточку под занавесочку – и мы выдыхаем, и все не так уж сумрачно вблизи. Все хорошо, что хорошо кончается. Но ведь прежде нужно было выдержать трехчасовую пытку стыдом.

Полтора часа меланхоличного и депрессивного бретонского стыда без единого шанса на успех. А затем еще полтора – жгучего и бичующего альпийского позора с пятиминуткой ложного облегчения. Уверен, многие из нас так и не дождались избавления от нескончаемых болельщицких мучений этого вечера, в сердцах выключив трансляцию.

Увы, такова сегодня объективная картина нашего футбола. Тем удивительнее выглядит и воспринимается удачное выступление "Шахтера" в Лиге чемпионов. Пусть даже в последнем случае ему изрядно подсобили недонастрой соперника и пропущенный матч в чемпионате. Маємо те, що маємо.

Матч в Вадуце был почти в два раза зрелищнее краковского. Однако сей банкет был отнюдь не за наш счет. А большую часть второго тайма аутсайдер второго швейцарского дивизиона азартно возил по газону лидера УПЛ. В Кракове же все было чинно и благородно: врач сказал в морг – значит, в морг…

Формальности были соблюдены вскоре после перерыва, когда Ву забил гол, решивший исход игры. Возражений со стороны "Динамо" не последовало: единственный полумомент Гармаша приключился еще за полчаса до этого. В Вадуце, как известно, Довбик спас нам вечер, принеся победу "Днепру-1" уже на финишной ленточке.

По-хорошему, кроме двух забитых мячей, у команды Кучера больше ничего и не было. Смею утверждать, что соперник заслуживал победы с разницей в пару голов. Тогда как "Ренн" в Кракове, пожалуй, выиграл с логичным минимальным счетом. Да там от него большего и не требовалось.

А ведь днепряне могли проиграть не только по логике игры, но и не будь благосклонна к ним Фемида. Вы тоже увидели этот фол Сарапия в эпизоде, когда румынский рефери с "бородатой" фамилией выписал Фоссо "горчичник" за симуляцию? В дебюте второго тайма, при счете 1:1. Эх, жаль коллега Юстас тут вынужденно не при делах…

Символично, что самой заметной фигурой нашего футбольного вечера стал бразильский кипер "Днепра-1" Валеф. Вратарь он, конечно, своеобразный, но три-четыре раза команду выручал. Из полевых игроков больше запомнились соперники: Бурижо – в "Ренне" и Растодер – в "Вадуце".

Таким образом, за два тура до финиша групповых турниров команда Кучера, которая вчера вполне могла уступить второе место "Вадуцу", в итоге изловчилась укрепить свое положение настолько, что для выхода в плей-офф ей достаточно будет не проиграть "Аполлону".

# Команда И В Н П М РМ О 1 АЗ 4 3 0 1 8-4 +4 9 2 СК Днепр-1 4 2 1 1 7-5 +2 7 3 "Аполлон" 4 1 1 2 4-6 -2 4 4 "Вадуц" 4 0 2 2 4-8 -4 2

Киевлянам, чтобы составить там компанию "Днепру-1" в случае его успеха, нужно обязательно выигрывать у АЕКа, после чего не показать худший результат против "Фенербахче", нежели АЕК – против "Ренна". Но, честно говоря, глядя на игру команды Луческу, не понимаешь, что она вообще делает в Европе. Так что верится с трудом.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Фенербахче" 4 3 1 0 8-4 +4 10 2 "Ренн" 4 3 1 0 7-4 +3 10 3 АЕК 4 1 0 3 3-6 -3 3 4 Динамо 4 0 0 4 2-6 -4 0

Вообще, после вчерашнего создается впечатление, что нам эти еврокубки – как баба с возу. В смысле, коням без них будет только легче. А теперь представьте себе, что в воскресенье днепряне играючи разберутся с "Рухом", а "Динамо" отберет очки у "Шахтера". И что тогда говорить о нашем чемпионате?

Впрочем, в киевлян, опять же, не верится. И дело не только в их игровой импотенции в поединках с достойными соперниками. Вот когда прав Луческу, тогда прав: "Шахтер" подойдет к "класичному" в гораздо лучших кондициях, имея как меньшую соревновательную нагрузку, так и на два дня непосредственной подготовки больше.

Если, конечно, эти матчи пройдут в положенные сроки…