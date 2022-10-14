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Хождение по мукам. Акценты зрителя на играх Динамо и Днепра-1 в еврокубках
Три часа стыда с хэппи-эндом
фото - СК Дніпро-1
Как все-таки мало нам нужно для счастья! Вот навесил Танчик и тюкнул Довбик мячик в сеточку под занавесочку – и мы выдыхаем, и все не так уж сумрачно вблизи. Все хорошо, что хорошо кончается. Но ведь прежде нужно было выдержать трехчасовую пытку стыдом.
Полтора часа меланхоличного и депрессивного бретонского стыда без единого шанса на успех. А затем еще полтора – жгучего и бичующего альпийского позора с пятиминуткой ложного облегчения. Уверен, многие из нас так и не дождались избавления от нескончаемых болельщицких мучений этого вечера, в сердцах выключив трансляцию.
Увы, такова сегодня объективная картина нашего футбола. Тем удивительнее выглядит и воспринимается удачное выступление "Шахтера" в Лиге чемпионов. Пусть даже в последнем случае ему изрядно подсобили недонастрой соперника и пропущенный матч в чемпионате. Маємо те, що маємо.
Матч в Вадуце был почти в два раза зрелищнее краковского. Однако сей банкет был отнюдь не за наш счет. А большую часть второго тайма аутсайдер второго швейцарского дивизиона азартно возил по газону лидера УПЛ. В Кракове же все было чинно и благородно: врач сказал в морг – значит, в морг…
Формальности были соблюдены вскоре после перерыва, когда Ву забил гол, решивший исход игры. Возражений со стороны "Динамо" не последовало: единственный полумомент Гармаша приключился еще за полчаса до этого. В Вадуце, как известно, Довбик спас нам вечер, принеся победу "Днепру-1" уже на финишной ленточке.
По-хорошему, кроме двух забитых мячей, у команды Кучера больше ничего и не было. Смею утверждать, что соперник заслуживал победы с разницей в пару голов. Тогда как "Ренн" в Кракове, пожалуй, выиграл с логичным минимальным счетом. Да там от него большего и не требовалось.
А ведь днепряне могли проиграть не только по логике игры, но и не будь благосклонна к ним Фемида. Вы тоже увидели этот фол Сарапия в эпизоде, когда румынский рефери с "бородатой" фамилией выписал Фоссо "горчичник" за симуляцию? В дебюте второго тайма, при счете 1:1. Эх, жаль коллега Юстас тут вынужденно не при делах…
Символично, что самой заметной фигурой нашего футбольного вечера стал бразильский кипер "Днепра-1" Валеф. Вратарь он, конечно, своеобразный, но три-четыре раза команду выручал. Из полевых игроков больше запомнились соперники: Бурижо – в "Ренне" и Растодер – в "Вадуце".
Таким образом, за два тура до финиша групповых турниров команда Кучера, которая вчера вполне могла уступить второе место "Вадуцу", в итоге изловчилась укрепить свое положение настолько, что для выхода в плей-офф ей достаточно будет не проиграть "Аполлону".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|АЗ
|4
|3
|0
|1
|8-4
|+4
|9
|2
|СК Днепр-1
|4
|2
|1
|1
|7-5
|+2
|7
|3
|"Аполлон"
|4
|1
|1
|2
|4-6
|-2
|4
|4
|"Вадуц"
|4
|0
|2
|2
|4-8
|-4
|2
Киевлянам, чтобы составить там компанию "Днепру-1" в случае его успеха, нужно обязательно выигрывать у АЕКа, после чего не показать худший результат против "Фенербахче", нежели АЕК – против "Ренна". Но, честно говоря, глядя на игру команды Луческу, не понимаешь, что она вообще делает в Европе. Так что верится с трудом.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фенербахче"
|4
|3
|1
|0
|8-4
|+4
|10
|2
|"Ренн"
|4
|3
|1
|0
|7-4
|+3
|10
|3
|АЕК
|4
|1
|0
|3
|3-6
|-3
|3
|4
|Динамо
|4
|0
|0
|4
|2-6
|-4
|0
Вообще, после вчерашнего создается впечатление, что нам эти еврокубки – как баба с возу. В смысле, коням без них будет только легче. А теперь представьте себе, что в воскресенье днепряне играючи разберутся с "Рухом", а "Динамо" отберет очки у "Шахтера". И что тогда говорить о нашем чемпионате?
Впрочем, в киевлян, опять же, не верится. И дело не только в их игровой импотенции в поединках с достойными соперниками. Вот когда прав Луческу, тогда прав: "Шахтер" подойдет к "класичному" в гораздо лучших кондициях, имея как меньшую соревновательную нагрузку, так и на два дня непосредственной подготовки больше.
Если, конечно, эти матчи пройдут в положенные сроки…
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