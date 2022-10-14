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Леоненко: Скоро команды будут отказываться играть с Динамо

Лига Европы
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Эксперт прокомментировал игру киевского клуба

Леоненко: Скоро команды будут отказываться играть с Динамо

скриншот youtube

Новина українською

Бывший нападающий киевского"Динамо" Виктор Леоненко проанализировал игру столичного клуба в матче против "Ренна" (0:1) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

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"Я хочу сказать спасибо "Ренну". За то, что после забитого гола они продолжали играть в футбол. Представьте, если бы они играли по счету. Или вообще закрылись. Сразу же бетонные плиты в воротах и перед ними. Представляете какой бы интересный футбол был бы?

Боюсь, что мы ("Динамо" – прим.) даже там, где "Днепр-1" играет (в Лиге конференций – прим.) будем мучаться. Что еще сказать? Скоро, мне кажется, команды будут отказываться с нами играть. Не знаю, что еще придумать", - отметил Леоненко в эфире личного YouTube-канала.

Напомним, что после четырех туров "Динамо" занимает последнее место в своей группе с нулем в графе набранных очков. АЕК с тремя баллами идет третьим. "Ренн" расположился на 2-й позиции в квартете, уступая "Фенербахче" только по разнице голов.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Ренн
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