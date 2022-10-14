Леоненко: Скоро команды будут отказываться играть с Динамо

Бывший нападающий киевского"Динамо" Виктор Леоненко проанализировал игру столичного клуба в матче против "Ренна" (0:1) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"Я хочу сказать спасибо "Ренну". За то, что после забитого гола они продолжали играть в футбол. Представьте, если бы они играли по счету. Или вообще закрылись. Сразу же бетонные плиты в воротах и перед ними. Представляете какой бы интересный футбол был бы?

Боюсь, что мы ("Динамо" – прим.) даже там, где "Днепр-1" играет (в Лиге конференций – прим.) будем мучаться. Что еще сказать? Скоро, мне кажется, команды будут отказываться с нами играть. Не знаю, что еще придумать", - отметил Леоненко в эфире личного YouTube-канала.