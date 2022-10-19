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Динамо начало продажу билетов на матч против Фенербахче

Лига Европы
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Встреча состоится 3 ноября

Динамо начало продажу билетов на матч против Фенербахче

Фото: Getty Images Ukraine

Новина українською

"Динамо" объявило о старте продаже билетов на матч против "Фенербахче" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Купить тикеты на матч можно по ссылке после регистрации на билетном портале. Также для болельщиков появилась дополнительная опция с помощью украинского билетного оператора.

Стоимость билетов от 50 до 190 польских злотых (375 - 1425 грн) в зависимости от выбранного сектора (кроме VIP GOLD и VIP SILVER).

Поединок состоится в четверг, 3 ноября, на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского в Кракове и начнется в 21:00 по местному времени (22:00 киевское время).

Напомним, киевский клуб проиграл 4 матча из 4 и потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. У бело-синих остается возможность побороться за 3-е место, которое дает участие в Лиге конференций. Ключевым поединком для этого станет следующий матч с "АЕКом" 27 октября.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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