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Запутанные варианты. Выйдет ли Динамо в евровесну? Опрос
Есть шансы на третье место
fcdynamo.com
Уже в четверг "Динамо" проведет ключевой матч в борьбе за выход из группы Лиги Европы. Киевляне проиграли четыре стартовых поединка, поэтому у них нет шансов на продолжение борьбы в плей-офф этого турнира. Но могут зацепиться за плей-офф Лиги конференций. Для этого нужно финишировать выше кипрского АЕКа.
Группа Лиги Европы после четырех туров:
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фенербахче"
|4
|3
|1
|0
|8-4
|+4
|10
|2
|"Ренн"
|4
|3
|1
|0
|7-4
|+3
|10
|3
|АЕК
|4
|1
|0
|3
|3-6
|-3
|3
|4
|"Динамо"
|4
|0
|0
|4
|2-6
|-4
|0
27.10.2022. Пятый тур
- АЕК 19:45 "Динамо";
- "Фенербахче" 19:45 "Ренн".
03.11.2022. Шестой тур
- "Динамо" 22:00 "Фенербахче";
- "Ренн" 22:00 АЕК.
В первом круге "Динамо" проиграло АЕКу 0:1. Для продолжения борьбы в матче пятого тура киевлянам нужно выигрывать. Желательно – с разницей в более чем один мяч (2:0, 3:1 и так далее). Если это случится, то в шестом туре киевляне будут зависеть сами от себя. То есть, их победа над "Фенербахче" гарантирует им высшее итоговое место при любом исходе матча с участием АЕКа. А вообще, "Динамо" нужно будет сыграть против турок не хуже, чем киприоты сыграют против "Ренна".
Если "Динамо" выиграет у АЕКа с разницей в один мяч, то после пятого тура в турнирной Таблице будет выше киприотов (равенство в личных встречах, но лучшая общая разница забитых-пропущенных). Однако тогда итоговый успех будет зависеть не только от "Динамо", но и АЕКа. При условии победы киевлян над "Фенербахче", и АЕКа – над "Ренном" (в шестом туре), киприоты будут выше, если у них будет лучшая разница забитых-пропущенных. Например, если "Динамо выиграет у "Фенербахче" 1:0, а АЕК у "Ренна" – 3:0.
Наша редакция проводила опрос по итоговому результату перед началом группового раунда. Тогда из более чем тысячи голосов большинство отправляли "Динамо" на второе-третье итоговое место – по сорок процентов. Если точнее, то 402 голоса были за итоговое второе место, а 407 – за итоговое третье место. Одиннадцать процентов респондентов (116 голосов) верили в возможность "Динамо" занять первое место в группе, а девять процентов (95 голосов) отправляли киевлян на четвертую позицию.
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