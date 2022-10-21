Запутанные варианты. Выйдет ли Динамо в евровесну? Опрос

Уже в четверг "Динамо" проведет ключевой матч в борьбе за выход из группы Лиги Европы. Киевляне проиграли четыре стартовых поединка, поэтому у них нет шансов на продолжение борьбы в плей-офф этого турнира. Но могут зацепиться за плей-офф Лиги конференций. Для этого нужно финишировать выше кипрского АЕКа.

Группа Лиги Европы после четырех туров:

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Фенербахче" 4 3 1 0 8-4 +4 10 2 "Ренн" 4 3 1 0 7-4 +3 10 3 АЕК 4 1 0 3 3-6 -3 3 4 "Динамо" 4 0 0 4 2-6 -4 0

Расписание оставшихся матчей:

27.10.2022. Пятый тур

АЕК 19:45 "Динамо" ;

; "Фенербахче" 19:45 "Ренн".

03.11.2022. Шестой тур

"Динамо" 22:00 "Фенербахче" ;

; "Ренн" 22:00 АЕК.

В первом круге "Динамо" проиграло АЕКу 0:1. Для продолжения борьбы в матче пятого тура киевлянам нужно выигрывать. Желательно – с разницей в более чем один мяч (2:0, 3:1 и так далее). Если это случится, то в шестом туре киевляне будут зависеть сами от себя. То есть, их победа над "Фенербахче" гарантирует им высшее итоговое место при любом исходе матча с участием АЕКа. А вообще, "Динамо" нужно будет сыграть против турок не хуже, чем киприоты сыграют против "Ренна".

Если "Динамо" выиграет у АЕКа с разницей в один мяч, то после пятого тура в турнирной Таблице будет выше киприотов (равенство в личных встречах, но лучшая общая разница забитых-пропущенных). Однако тогда итоговый успех будет зависеть не только от "Динамо", но и АЕКа. При условии победы киевлян над "Фенербахче", и АЕКа – над "Ренном" (в шестом туре), киприоты будут выше, если у них будет лучшая разница забитых-пропущенных. Например, если "Динамо выиграет у "Фенербахче" 1:0, а АЕК у "Ренна" – 3:0.

Наша редакция проводила опрос по итоговому результату перед началом группового раунда. Тогда из более чем тысячи голосов большинство отправляли "Динамо" на второе-третье итоговое место – по сорок процентов. Если точнее, то 402 голоса были за итоговое второе место, а 407 – за итоговое третье место. Одиннадцать процентов респондентов (116 голосов) верили в возможность "Динамо" занять первое место в группе, а девять процентов (95 голосов) отправляли киевлян на четвертую позицию.

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