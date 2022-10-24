Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. У Динамо шансы уже только на ЛК, запутанные перспективы Дании, Норвегия может остановить Швейцарию
Анонс матчей пятого тура группового раунда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Kara
На групповом этапе Лиги Европы представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут сразу в 1/8-ю финала турнира, вторые места сыграют в раунде плей-офф (1/16-я) с третьими местами Лиги чемпионов, а третьи места Лиги Европы сыграют в раунде плей-офф третьего по престижности евротурнира (1/16-я финала Лиги конференций) со вторыми местами Лиги конференций.
Дата всех матчей пятого тура – 27.10.2022.
- АЕК (Ларнака, Кипр) 19:45 "Динамо" (Украина);
- "Фенербахче" (Турция) 19:45 "Ренн" (Франция).
У "Динамо" уже нет шансов на плей-офф Лиги Европы, а значит – и на бонусы турнира. Еще есть шанс полностью не упасть лицом в грязь, зацепившись за третье место и раунд плей-офф Лиги конференций. Для этого обязательно нужно побеждать АЕК.
В параллельном матче выгодной будет победа "Ренна". "Фенербахче" уже вышел в плей-офф Лиги Европы, но в разрезе нашей борьбы с Турцией в Таблице коэффициентов желательно не дать туркам еще два балла бонуса. А это возможно только при первом итоговом месте "Ренна".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фенербахче"
|4
|3
|1
|0
|8-4
|+4
|10
|2
|"Ренн"
|4
|3
|1
|0
|7-4
|+3
|10
|3
|АЕК
|4
|1
|0
|3
|3-6
|-3
|3
|4
|Динамо
|4
|0
|0
|4
|2-6
|-4
|0
- "Црвена Звезда" (Сербия) 22:00 "Трабзонспор" (Турция);
- "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 "Монако" (Франция).
В этом контексте важны расклады в группе Н. Сербия – тоже наш конкурент, но, в отличие от Турции, – удаленный. Поэтому однозначно за "Црвену Звезду". Трудно сказать, какой результат параллельного матча – лучше для подрыва турецких перспектив. Наверное, чтобы "Монако" не остался без очков.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ференцварош"
|4
|3
|0
|1
|7-7
|0
|9
|2
|"Трабзонспор"
|4
|2
|0
|2
|9-7
|+2
|6
|3
|"Монако"
|4
|2
|0
|2
|4-6
|-2
|6
|4
|"Црвена Звезда"
|4
|1
|0
|3
|6-6
|0
|3
- "Цюрих" (Швейцария) 19:45 "Буде-Глимт" (Норвегия);
- ПСВ (Нидерланды) 19:45 "Арсенал" (Англия).
В этой группе пока ситуация складывается идеально для Украины в контексте борьбы за коэффициенты. Конечно, и Норвегия, и Швейцария – наши конкуренты, но оставить ни с чем представителей обеих этих ассоциаций невозможно. Но можно оставить обоих без бонусов, и одного – без евровесны. На руку будет ничья между "Цюрихом" и "Буде-Глимтом". Как вариант – победа норвежцев, но тогда желательно, чтобы очки взял ПСВ в противостоянии с немотивированным "Арсеналом".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|4
|4
|0
|0
|7-1
|+6
|12
|2
|ПСВ
|4
|2
|1
|1
|11-3
|+8
|7
|3
|Будё-Глимт
|4
|1
|1
|2
|3-6
|-3
|4
|4
|"Цюрих"
|4
|0
|0
|4
|3-14
|-11
|0
- "Лацио" (Италия) 19:45 "Мидтьюлланн" (Дания);
- "Штурм" (Австрия) 22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды).
Уникальная группа. Здесь после четырех туров у всех четырех команд по пять очков. Так что шансы "Мидтьюлланна", представляющего опасную для нас Данию, одинаковы как на выход в плей-офф Лиги Европы/Лиги конференций, так и на провал.
Трудно что-то прогнозировать, но ближайший матч будет точно непростым для "Мидтьюллана" – на выезде против "Лацио", который стремится отомстить за поражение 1:5 в первом круге.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фейеноорд"
|4
|1
|2
|1
|12-8
|+4
|5
|2
|"Мидтьюлланн"
|4
|1
|2
|1
|9-6
|+3
|5
|3
|"Лацио"
|4
|1
|2
|1
|7-9
|-2
|5
|4
|Штурм
|4
|1
|2
|1
|3-8
|-5
|5
- "Олимпиакос" (Греция) 19:45 "Нант" (Франция);
- "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Фрайбург" (Германия).
Украина почти отразилась от посягательств Греции, но полный провал ее последнего представителя нам не помешает. После четырех туров "Олимпиакос" идет последним, но у него еще есть шанс зацепиться за Лигу конференций. Было бы хорошо, если бы "Нант" этот шанс развеял.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фрайбург"
|4
|4
|0
|0
|11-1
|+10
|12
|2
|"Карабах"
|4
|2
|1
|1
|7-2
|+5
|7
|3
|"Нант"
|4
|1
|0
|3
|2-10
|-8
|3
|4
|"Олимпиакос"
|4
|0
|1
|3
|1-8
|-7
|1
Остальные матчи:
- "Бетис" (Испания) 22:00 ХИК (Финляндия);
- "Рома" (Италия) 22:00 "Лудогорец" (Болгария).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бетис"
|4
|3
|1
|0
|8-4
|+4
|10
|2
|"Лудогорец"
|4
|2
|1
|1
|7-5
|+2
|7
|3
|Рома
|4
|1
|1
|2
|6-5
|+1
|4
|4
|ХИК
|4
|0
|1
|3
|1-8
|-7
|1
- "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 22:00 "Унион" (Германия);
- "Брага" (Португалия) 22:00 "Мальме" (Швеция).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|4
|3
|1
|0
|9-6
|+3
|10
|2
|"Брага"
|4
|2
|1
|1
|7-5
|+2
|7
|3
|"Унион"
|4
|2
|0
|2
|2-2
|0
|6
|4
|"Мальме"
|4
|0
|0
|4
|2-7
|-5
|0
- "Реал Сосьедад (Испания) 19:45 " Манчестер Юнайтед (Англия);
- "Шериф" (Молдова) 19:45 "Омония" (Кипр).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Реал Сосьедад"
|4
|4
|0
|0
|8-1
|+7
|12
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|3
|0
|1
|6-3
|+3
|9
|3
|"Шериф"
|4
|1
|0
|3
|3-7
|-4
|3
|4
|"Омония"
|4
|0
|0
|4
|3-9
|-6
|0
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