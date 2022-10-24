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ЛЕ. У Динамо шансы уже только на ЛК, запутанные перспективы Дании, Норвегия может остановить Швейцарию

Лига Европы
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Анонс матчей пятого тура группового раунда

ЛЕ. У Динамо шансы уже только на ЛК, запутанные перспективы Дании, Норвегия может остановить Швейцарию

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Kara

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На групповом этапе Лиги Европы представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут сразу в 1/8-ю финала турнира, вторые места сыграют в раунде плей-офф (1/16-я) с третьими местами Лиги чемпионов, а третьи места Лиги Европы сыграют в раунде плей-офф третьего по престижности евротурнира (1/16-я финала Лиги конференций) со вторыми местами Лиги конференций.

Дата всех матчей пятого тура – ​​27.10.2022.

Группа В

  • АЕК (Ларнака, Кипр) 19:45 "Динамо" (Украина);
  • "Фенербахче" (Турция) 19:45 "Ренн" (Франция).

У "Динамо" уже нет шансов на плей-офф Лиги Европы, а значит – и на бонусы турнира. Еще есть шанс полностью не упасть лицом в грязь, зацепившись за третье место и раунд плей-офф Лиги конференций. Для этого обязательно нужно побеждать АЕК.

В параллельном матче выгодной будет победа "Ренна". "Фенербахче" уже вышел в плей-офф Лиги Европы, но в разрезе нашей борьбы с Турцией в Таблице коэффициентов желательно не дать туркам еще два балла бонуса. А это возможно только при первом итоговом месте "Ренна".

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Фенербахче" 4 3 1 0 8-4 +4 10
2 "Ренн" 4 3 1 0 7-4 +3 10
3 АЕК 4 1 0 3 3-6 -3 3
4 Динамо 4 0 0 4 2-6 -4 0

Группа Н

  • "Црвена Звезда" (Сербия) 22:00 "Трабзонспор" (Турция);
  • "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 "Монако" (Франция).

В этом контексте важны расклады в группе Н. Сербия – тоже наш конкурент, но, в отличие от Турции, – удаленный. Поэтому однозначно за "Црвену Звезду". Трудно сказать, какой результат параллельного матча – лучше для подрыва турецких перспектив. Наверное, чтобы "Монако" не остался без очков.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Ференцварош" 4 3 0 1 7-7 0 9
2 "Трабзонспор" 4 2 0 2 9-7 +2 6
3 "Монако" 4 2 0 2 4-6 -2 6
4 "Црвена Звезда" 4 1 0 3 6-6 0 3

Группа А

  • "Цюрих" (Швейцария) 19:45 "Буде-Глимт" (Норвегия);
  • ПСВ (Нидерланды) 19:45 "Арсенал" (Англия).

В этой группе пока ситуация складывается идеально для Украины в контексте борьбы за коэффициенты. Конечно, и Норвегия, и Швейцария – наши конкуренты, но оставить ни с чем представителей обеих этих ассоциаций невозможно. Но можно оставить обоих без бонусов, и одного – без евровесны. На руку будет ничья между "Цюрихом" и "Буде-Глимтом". Как вариант – победа норвежцев, но тогда желательно, чтобы очки взял ПСВ в противостоянии с немотивированным "Арсеналом".

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 4 4 0 0 7-1 +6 12
2 ПСВ 4 2 1 1 11-3 +8 7
3 Будё-Глимт 4 1 1 2 3-6 -3 4
4 "Цюрих" 4 0 0 4 3-14 -11 0

Группа F

  • "Лацио" (Италия) 19:45 "Мидтьюлланн" (Дания);
  • "Штурм" (Австрия) 22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды).

Уникальная группа. Здесь после четырех туров у всех четырех команд по пять очков. Так что шансы "Мидтьюлланна", представляющего опасную для нас Данию, одинаковы как на выход в плей-офф Лиги Европы/Лиги конференций, так и на провал.

Трудно что-то прогнозировать, но ближайший матч будет точно непростым для "Мидтьюллана" – на выезде против "Лацио", который стремится отомстить за поражение 1:5 в первом круге.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Фейеноорд" 4 1 2 1 12-8 +4 5
2 "Мидтьюлланн" 4 1 2 1 9-6 +3 5
3 "Лацио" 4 1 2 1 7-9 -2 5
4 Штурм 4 1 2 1 3-8 -5 5

Группа G

  • "Олимпиакос" (Греция) 19:45 "Нант" (Франция);
  • "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Фрайбург" (Германия).

Украина почти отразилась от посягательств Греции, но полный провал ее последнего представителя нам не помешает. После четырех туров "Олимпиакос" идет последним, но у него еще есть шанс зацепиться за Лигу конференций. Было бы хорошо, если бы "Нант" этот шанс развеял.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Фрайбург" 4 4 0 0 11-1 +10 12
2 "Карабах" 4 2 1 1 7-2 +5 7
3 "Нант" 4 1 0 3 2-10 -8 3
4 "Олимпиакос" 4 0 1 3 1-8 -7 1

Остальные матчи:

Группа С

  • "Бетис" (Испания) 22:00 ХИК (Финляндия);
  • "Рома" (Италия) 22:00 "Лудогорец" (Болгария).

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бетис" 4 3 1 0 8-4 +4 10
2 "Лудогорец" 4 2 1 1 7-5 +2 7
3 Рома 4 1 1 2 6-5 +1 4
4 ХИК 4 0 1 3 1-8 -7 1

Группа D

  • "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 22:00 "Унион" (Германия);
  • "Брага" (Португалия) 22:00 "Мальме" (Швеция).

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Юнион Сент-Жилуаз" 4 3 1 0 9-6 +3 10
2 "Брага" 4 2 1 1 7-5 +2 7
3 "Унион" 4 2 0 2 2-2 0 6
4 "Мальме" 4 0 0 4 2-7 -5 0

Группа Е

  • "Реал Сосьедад (Испания) 19:45 " Манчестер Юнайтед (Англия);
  • "Шериф" (Молдова) 19:45 "Омония" (Кипр).

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Реал Сосьедад" 4 4 0 0 8-1 +7 12
2 "Манчестер Юнайтед" 4 3 0 1 6-3 +3 9
3 "Шериф" 4 1 0 3 3-7 -4 3
4 "Омония" 4 0 0 4 3-9 -6 0

Читайте такжеУкраина близка к потере пятой команды в еврокубках. Подробнее - в телеграм-канале о Таблице коэффициентов >>>

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В статье: Лига Европы Групповой этап
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