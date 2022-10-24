ЛЕ. У Динамо шансы уже только на ЛК, запутанные перспективы Дании, Норвегия может остановить Швейцарию

На групповом этапе Лиги Европы представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут сразу в 1/8-ю финала турнира, вторые места сыграют в раунде плей-офф (1/16-я) с третьими местами Лиги чемпионов, а третьи места Лиги Европы сыграют в раунде плей-офф третьего по престижности евротурнира (1/16-я финала Лиги конференций) со вторыми местами Лиги конференций.

Дата всех матчей пятого тура – ​​27.10.2022.

Группа В

АЕК (Ларнака, Кипр) 19:45 "Динамо" (Украина) ;

; "Фенербахче" (Турция) 19:45 "Ренн" (Франция).

У "Динамо" уже нет шансов на плей-офф Лиги Европы, а значит – и на бонусы турнира. Еще есть шанс полностью не упасть лицом в грязь, зацепившись за третье место и раунд плей-офф Лиги конференций. Для этого обязательно нужно побеждать АЕК.

В параллельном матче выгодной будет победа "Ренна". "Фенербахче" уже вышел в плей-офф Лиги Европы, но в разрезе нашей борьбы с Турцией в Таблице коэффициентов желательно не дать туркам еще два балла бонуса. А это возможно только при первом итоговом месте "Ренна".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Фенербахче" 4 3 1 0 8-4 +4 10 2 "Ренн" 4 3 1 0 7-4 +3 10 3 АЕК 4 1 0 3 3-6 -3 3 4 Динамо 4 0 0 4 2-6 -4 0

Группа Н

"Црвена Звезда" (Сербия) 22:00 "Трабзонспор" (Турция);

"Трабзонспор" (Турция); "Ференцварош" (Венгрия) 22:00 "Монако" (Франция).

В этом контексте важны расклады в группе Н. Сербия – тоже наш конкурент, но, в отличие от Турции, – удаленный. Поэтому однозначно за "Црвену Звезду". Трудно сказать, какой результат параллельного матча – лучше для подрыва турецких перспектив. Наверное, чтобы "Монако" не остался без очков.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ференцварош" 4 3 0 1 7-7 0 9 2 "Трабзонспор" 4 2 0 2 9-7 +2 6 3 "Монако" 4 2 0 2 4-6 -2 6 4 "Црвена Звезда" 4 1 0 3 6-6 0 3

Группа А

"Цюрих" (Швейцария) 19:45 "Буде-Глимт" (Норвегия) ;

; ПСВ (Нидерланды) 19:45 "Арсенал" (Англия).

В этой группе пока ситуация складывается идеально для Украины в контексте борьбы за коэффициенты. Конечно, и Норвегия, и Швейцария – наши конкуренты, но оставить ни с чем представителей обеих этих ассоциаций невозможно. Но можно оставить обоих без бонусов, и одного – без евровесны. На руку будет ничья между "Цюрихом" и "Буде-Глимтом". Как вариант – победа норвежцев, но тогда желательно, чтобы очки взял ПСВ в противостоянии с немотивированным "Арсеналом".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 4 4 0 0 7-1 +6 12 2 ПСВ 4 2 1 1 11-3 +8 7 3 Будё-Глимт 4 1 1 2 3-6 -3 4 4 "Цюрих" 4 0 0 4 3-14 -11 0

Группа F

"Лацио" (Италия) 19:45 "Мидтьюлланн" (Дания);

"Мидтьюлланн" (Дания); "Штурм" (Австрия) 22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды).

Уникальная группа. Здесь после четырех туров у всех четырех команд по пять очков. Так что шансы "Мидтьюлланна", представляющего опасную для нас Данию, одинаковы как на выход в плей-офф Лиги Европы/Лиги конференций, так и на провал.

Трудно что-то прогнозировать, но ближайший матч будет точно непростым для "Мидтьюллана" – на выезде против "Лацио", который стремится отомстить за поражение 1:5 в первом круге.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Фейеноорд" 4 1 2 1 12-8 +4 5 2 "Мидтьюлланн" 4 1 2 1 9-6 +3 5 3 "Лацио" 4 1 2 1 7-9 -2 5 4 Штурм 4 1 2 1 3-8 -5 5

Группа G

"Олимпиакос" (Греция) 19:45 "Нант" (Франция) ;

; "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Фрайбург" (Германия).

Украина почти отразилась от посягательств Греции, но полный провал ее последнего представителя нам не помешает. После четырех туров "Олимпиакос" идет последним, но у него еще есть шанс зацепиться за Лигу конференций. Было бы хорошо, если бы "Нант" этот шанс развеял.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Фрайбург" 4 4 0 0 11-1 +10 12 2 "Карабах" 4 2 1 1 7-2 +5 7 3 "Нант" 4 1 0 3 2-10 -8 3 4 "Олимпиакос" 4 0 1 3 1-8 -7 1

Остальные матчи:

Группа С

"Бетис" (Испания) 22:00 ХИК (Финляндия);

ХИК (Финляндия); "Рома" (Италия) 22:00 "Лудогорец" (Болгария).

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бетис" 4 3 1 0 8-4 +4 10 2 "Лудогорец" 4 2 1 1 7-5 +2 7 3 Рома 4 1 1 2 6-5 +1 4 4 ХИК 4 0 1 3 1-8 -7 1

Группа D

"Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 22:00 "Унион" (Германия);

"Унион" (Германия); "Брага" (Португалия) 22:00 "Мальме" (Швеция).

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Юнион Сент-Жилуаз" 4 3 1 0 9-6 +3 10 2 "Брага" 4 2 1 1 7-5 +2 7 3 "Унион" 4 2 0 2 2-2 0 6 4 "Мальме" 4 0 0 4 2-7 -5 0

Группа Е

"Реал Сосьедад (Испания) 19:45 " Манчестер Юнайтед (Англия);

" Манчестер Юнайтед (Англия); "Шериф" (Молдова) 19:45 "Омония" (Кипр).