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Луческу определился с заявкой на матч Лиги Европы против АЕКа

Лига Европы
(3 голосов)

"Динамо" отправилось на Кипр

Луческу определился с заявкой на матч Лиги Европы против АЕКа

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В понедельник, 24 октября "Динамо" провело утреннюю тренировку на клубной базе, которая была полноценной для футболистов, не игравших против "Ворсклы" (1:1) или получивших меньше игрового времени. А обойма игроков, отыгравшая большую часть поединка, провела восстановительное занятие.

Далее команду ждал обед и выезд в Кишинев, откуда "бело-синие" отправятся на Кипр. Дорога в столицу Молдовы заняла 9 часов, поэтому в гостиницу в центре Кишинева динамовцы прибыли поздно вечером. После ужина киевляне получили немного времени на восстановление и отдых после продолжительного переезда.

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На сегодня запланирована вторая часть дороги. Перед выездом в аэропорт Кишинева у подопечных Мирчи Луческу пройдет полноценная тренировка на базе одного из местных футбольных клубов высшей лиги Молдовы. После обеда киевляне вылетят в Ларнаку, где настраиваются взять реванш у соперника, минимально победившего киевскую команду во втором туре группового этапа Лиги Европы.

В предстоящем поединке Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:

  • Вратари: Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Юрий Авраменко;
  • Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера;
  • Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Кахим Пэррис, Самба Диалло;
  • Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Отмечается, что Георгий Бущан работает по индивидуальной программе после травмы и не поехал с командой на игру. У Владислава Дубинчака перелом ребер.

Матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы АЕК - "Динамо" состоится в четверг, 27 октября, на "АЕК Арене". Начало – в 19:45 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Источник:
fcdynamo.com

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