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Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч АЕК – Динамо

Лига Европы
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Судьи из Шотландии

Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч АЕК – Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между кипрским "АЕКом" и киевским "Динамо".

Главным судьей встречи назначен 40-летний Джон Битон из Шотландии. Ассистентами рефери будут его соотечественники Дэниэл Макфарлейн и Дуглас Поттер, а четвертым арбитром - Стивен Маклин.

Ответственным за систему VAR будет Джарред Джиллетт из Австралии, его помощник - англичанин Питер Бэнкис.

Матч "АЕК" - "Динамо" состоится в четверг, 27 октября, на "АЕК Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Напомним, киевский клуб проиграл все четыре матча группового этапа турнира и замыкает турнирную таблицу квартета.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Источник:
uefa.com

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