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Шериф остался без главного тренера перед матчем с Манчестер Юнайтед
Преемник Юрия Вернидуба покинул свой пост по собственной инициативе
Фото: fc-sheriff.com
Главный тренер "Шерифа" Стефан Томас подал в отставку со своего поста, информирует официальный сайт клуба.
В заявлении пресс-службы клуба сообщается, что специалист взял на себя вину за поражение "Петрокубу" в рамках 12-го тура Суперлиги (0:1).
"Кажется игроки думали о матче в Манчестере, не было концентрации. Это моя ошибка", - сказал Томас.
46-летний Томас возглавил тираспольчан в середине июня, сменив на этой должности Юрия Вернидуба. В национальном чемпионате "Шериф" уверенно лидирует, потерпев лишь одно поражение. В то же время в Лиге Европы дела обстоят намного хуже. Команда, которая в прошлом году зажигала в Лиге чемпионов, оказалась в шаге от вылета в Лигу конференций.
Напомним, свой следующий матч "Шериф" проведет уже в этот четверг, 27 октября - против "Манчестер Юнайтед" в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
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