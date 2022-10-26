Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы

На поединке 5-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА-2022/2023 в квартете А "Цюрих" (Швейцария) - "Буде-Глимт" (Норвегия) будут работать украинские судьи.

Главным арбитром выступит Евгений Арановский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

Арбитр VAR – Дэвид Кут (Англия), ассистент VAR – Пол ван Букель (Нидерланды).

Напомним, матч "Цюрих" - "Буде-Глимт" состоится в ближайший четверг, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45.