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АЕК Ларнака – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы

Лига Европы
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АЕК Ларнака – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы

ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и "АЕК" из Ларнаки.

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Ситуация для украинского гранда в квартете второго по значимости клубного европейского турнира, по сути, катастрофическая. Никакой евровесны в ЛЕ "Динамо" уже не видать, но еще есть шанс зацепиться за Лигу конференций. Положит ли "АЕК" конец текущим амбициям киевлян? Кому доверится Луческу? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 27 октября – в 19:35 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) АЕК (Ларнака) Трансляция Аудио онлайн стрим
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