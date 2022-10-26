АЕК Ларнака – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и "АЕК" из Ларнаки.

Ситуация для украинского гранда в квартете второго по значимости клубного европейского турнира, по сути, катастрофическая. Никакой евровесны в ЛЕ "Динамо" уже не видать, но еще есть шанс зацепиться за Лигу конференций. Положит ли "АЕК" конец текущим амбициям киевлян? Кому доверится Луческу? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 27 октября – в 19:35 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко