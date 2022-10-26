АЕК (Ларнака) - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Осталось еще два матча. В этих двух матчах, несмотря на четыре поражения в предыдущих играх турнира, у "Динамо" еще есть турнирная задача и еще жива надежда. В плей-офф Лиги Европы выйти нельзя, но можно зацепиться за Лигу конференций и стыковой раунд плей-офф этого турнира. Для этого нужно финишировать выше АЭКа, который опережает "Динамо" на три очка.

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Решающий матч пятого тура состоится в четверг, 27-го октября 2022-го года, на Кипре. Начало – 19:45.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу АЕКУ (Ларнака) - Динамо Смотреть трансляцию

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