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Форвард АЕК-а - о матче с Динамо: Мы всегда хотели играть против таких соперников

Лига Европы
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АЕК и Динамо сыграют в четверг в Лиге Европы

Форвард АЕК-а - о матче с Динамо: Мы всегда хотели играть против таких соперников

fcdynamo.com

Новина українською

Форвард кипрского АЕКа Адам Дюрчо поделился ожиданиями от домашнего поединка 5-го тура группового раунда Лиги Европы против "Динамо".

"Мы все знаем, насколько важна эта игра. Команда готова.

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Мы всегда хотели играть против таких соперников. Поскольку я был на трибунах в предыдущем матче, я хочу почувствовать ту атмосферу, которую видел в игре с "Фенербахче". Было больно пропускать матч, мы хотим, чтобы мир гордился нами, и мы хотим победить. Ждем этой победы.

Летом тренер сказал мне забить 8 мячей. В прошлом сезоне было сложно, потому что получил травму и выбыл на длительный срок. В этом году у меня больше уверенности, и я лучше знаю команду", - сказал Дюрчо.

Напомним, что матч АЕК – "Динамо" состоится в четверг, 27 октября, и начнется в 19:45.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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