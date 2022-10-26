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Форвард АЕК-а - о матче с Динамо: Мы всегда хотели играть против таких соперников
АЕК и Динамо сыграют в четверг в Лиге Европы
fcdynamo.com
Форвард кипрского АЕКа Адам Дюрчо поделился ожиданиями от домашнего поединка 5-го тура группового раунда
"Мы все знаем, насколько важна эта игра. Команда готова.
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Мы всегда хотели играть против таких соперников. Поскольку я был на трибунах в предыдущем матче, я хочу почувствовать ту атмосферу, которую видел в игре с "Фенербахче". Было больно пропускать матч, мы хотим, чтобы мир гордился нами, и мы хотим победить. Ждем этой победы.
Летом тренер сказал мне забить 8 мячей. В прошлом сезоне было сложно, потому что получил травму и выбыл на длительный срок. В этом году у меня больше уверенности, и я лучше знаю команду", - сказал Дюрчо.
Напомним, что матч АЕК – "Динамо" состоится в четверг, 27 октября, и начнется в 19:45.
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