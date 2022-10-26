Луческу - перед АЕКом: Еще никогда мы не оказывались в такой тяжелой ситуации, но думаю, мы справимся

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу провел пресс-конференцию в преддверии поединка 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с кипрским АЕКом.

– Вам приходится много переезжать, как это обстоятельство влияет на команду?

– Это непросто. Мы действительно много путешествуем, у нас нет возможности нормально тренироваться, мы не проводим матчи дома, со своими зрителями. Всё это очень непросто. Но завтра у нас очередной поединок, и я надеюсь, что мои игроки будут выглядеть хорошо.

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– Чего ожидаете от завтрашнего матча? Какие компоненты собственной игры хотели бы улучшить по сравнению с матчем в Польше, и чему уделите внимание в действиях соперника?

- Что касается АЕКа, это хорошая команда, построенная на иностранных футболистах, у которых есть большой опыт, ведь они играли в лучших европейских лигах – в Испании, Англии, Португалии и т.д., а также на нескольких кипрских игроках. Я смотрел прошлый матч, они выглядят хорошо. Также у команды очень хорошая физическая форма и вообще они играют в хороший футбол, имеют большие возможности для роста.

Ожидаю трудный матч, ведь соперник находится в хорошем функциональном состоянии. Кроме того, у них просто фантастический стадион, отличный газон. Они тренируются один или два раза в день, находятся со своими семьями в прекрасной стране. Мы должны проявить в завтрашней игре огромное желание, ведь эта победа для нас очень важна. Еще никогда мы не оказывались в такой тяжелой ситуации, но думаю, мы справимся.