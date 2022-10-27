Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук: Мы должны играть лучше, чем делали это в Кракове
Лаконичное заявление капитана киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Капитан "
"Мы готовы к предстоящей игре, смотрели наш предыдущий матч с АЕКом. Уверены, что должны играть лучше, чем делали это в Кракове", — сказал Сидорчук.
- Все самые яркие моменты матча АЕК - Динамо доступны в режиме Live в нашем Telegram
Напомним, что матч АЕК – Динамо состоится в четверг, 27 октября, и начнется в 19:45.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Динамо
Популярное сейчас
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Рух одолел Галатасарай в первом матче Юношеской лиги УЕФА
- В Минобороны Беларуси записали ответное обращение для ВСУ – с просьбой "не запугивать и не провоцировать"
- Шериф остался без главного тренера перед матчем с Манчестер Юнайтед
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн