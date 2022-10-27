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Сидорчук: Мы должны играть лучше, чем делали это в Кракове

Лига Европы
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Лаконичное заявление капитана киевлян

Сидорчук: Мы должны играть лучше, чем делали это в Кракове

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук лаконично высказался в преддверии поединка 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с кипрским АЕКом.

"Мы готовы к предстоящей игре, смотрели наш предыдущий матч с АЕКом. Уверены, что должны играть лучше, чем делали это в Кракове", — сказал Сидорчук.

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Напомним, что матч АЕК – Динамо состоится в четверг, 27 октября, и начнется в 19:45.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Источник:
ФК Динамо

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