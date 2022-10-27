Сидорчук: Мы должны играть лучше, чем делали это в Кракове

Капитан " Динамо " Сергей Сидорчук лаконично высказался в преддверии поединка 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с кипрским АЕКом.

"Мы готовы к предстоящей игре, смотрели наш предыдущий матч с АЕКом. Уверены, что должны играть лучше, чем делали это в Кракове", — сказал Сидорчук.

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Напомним, что матч АЕК – Динамо состоится в четверг, 27 октября, и начнется в 19:45.