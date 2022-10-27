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АЕК (Ларнака) - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

АЕК (Ларнака) - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 27.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

АЕК (Ларнака) - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

Команда Мирчи Луческу оказалась в тяжелом положении. Уже нет шансов выйти в плей-офф Лиги Европы, но остался один-единственный шанс для обеспечения еврокубковой весны. Для реализации этого шанса и выхода в плей-офф Лиги конференций нужно победить АЕК. Даже права на ничью нет. Справится ли с задачей "Динамо"? Узнаем в четверг, 27-го октября 2022-го года, в 19:45.

  • Все самые яркие моменты матча АЭК (Ларнака) - "Динамо" доступны в режиме Live в нашем Telegram

Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча АЕК – "Динамо" прямо в этой новости. Сигнал предоставлен компанией MEGOGO – официальным транслятором еврокубков в Украине.

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир, следить за событиями матча можно с помощью текстовой трансляции или аудиотрансляции.

Успех "Динамо" может помочь Украине сохранить пятую команду в еврокубковой квоте Таблицы коэффициентов. Подробнее – в телеграм-канале >>>

Лига Европы. Группа В. Пятый тур
27.10.2022. Кипр. Ларнака. Стадион "АЕК Арена"
Арбитр в поле – Джон Битон (Шотландия)

АЕК (Ларнака, Кипр) 19:45 "Динамо" (Киев, Украина)

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Трансляція матчу АЕК - Динамо
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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.10.2022 в 12:26
а Суркис знает что вы берёте бабки за матч
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