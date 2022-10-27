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АЕК (Ларнака) - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
АЕК (Ларнака) - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 27.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
fcdynamo.com
Команда Мирчи Луческу оказалась в тяжелом положении. Уже нет шансов выйти в плей-офф Лиги Европы, но остался один-единственный шанс для обеспечения еврокубковой весны. Для реализации этого шанса и выхода в плей-офф Лиги конференций нужно победить АЕК. Даже права на ничью нет. Справится ли с задачей "Динамо"? Узнаем в четверг, 27-го октября 2022-го года, в 19:45.
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Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча АЕК – "Динамо" прямо в этой новости. Сигнал предоставлен компанией MEGOGO – официальным транслятором еврокубков в Украине.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир, следить за событиями матча можно с помощью текстовой трансляции или аудиотрансляции.
Успех "Динамо" может помочь Украине сохранить пятую команду в еврокубковой квоте Таблицы коэффициентов. Подробнее – в телеграм-канале >>>
Лига Европы. Группа В. Пятый тур
27.10.2022. Кипр. Ларнака. Стадион "АЕК Арена"
Арбитр в поле – Джон Битон (Шотландия)
АЕК (Ларнака, Кипр) 19:45 "Динамо" (Киев, Украина)
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