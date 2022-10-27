АЕК (Ларнака) - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Команда Мирчи Луческу оказалась в тяжелом положении. Уже нет шансов выйти в плей-офф Лиги Европы, но остался один-единственный шанс для обеспечения еврокубковой весны. Для реализации этого шанса и выхода в плей-офф Лиги конференций нужно победить АЕК. Даже права на ничью нет. Справится ли с задачей "Динамо"? Узнаем в четверг, 27-го октября 2022-го года, в 19:45.

Все самые яркие моменты матча АЭК (Ларнака) - "Динамо" доступны в режиме Live в нашем Telegram

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Успех "Динамо" может помочь Украине сохранить пятую команду в еврокубковой квоте Таблицы коэффициентов. Подробнее – в телеграм-канале >>>

Лига Европы. Группа В. Пятый тур

27.10.2022. Кипр. Ларнака. Стадион "АЕК Арена"

Арбитр в поле – Джон Битон (Шотландия)