Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с АЕКом

Утром в день матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским "Динамо" и кипрским "АЕКом", состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.

Среди прочего было утверждено, в форме каких цветов проведут встречу команды.

"Динамо" сыграет в основном комплекте формы бело-голубых цветов, вратарь киевлян проведет матч в черной экипировке. АЕК выбрал форму традиционных зелено-желтых цветов, а голкипер наденет светло-голубую экипировку.

Напомним, матч пройдет на стадионе "АЕК Арена" в Ларнаке и начнется в 19:45 (время на Кипре и в Украине совпадает).