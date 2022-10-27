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Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с АЕКом
Игра начнется в 19:45
Фото: ФК Динамо Київ
Утром в день матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским "Динамо" и кипрским "АЕКом", состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.
Среди прочего было утверждено, в форме каких цветов проведут встречу команды.
"Динамо" сыграет в основном комплекте формы бело-голубых цветов, вратарь киевлян проведет матч в черной экипировке. АЕК выбрал форму традиционных зелено-желтых цветов, а голкипер наденет светло-голубую экипировку.
Напомним, матч пройдет на стадионе "АЕК Арена" в Ларнаке и начнется в 19:45 (время на Кипре и в Украине совпадает).
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