  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с АЕКом
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с АЕКом

Лига Европы
(1 голосов)

Игра начнется в 19:45

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с АЕКом

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Утром в день матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским "Динамо" и кипрским "АЕКом", состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.

Читайте такжеАЕК (Ларнака) - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы 27.10.2022

Среди прочего было утверждено, в форме каких цветов проведут встречу команды.

"Динамо" сыграет в основном комплекте формы бело-голубых цветов, вратарь киевлян проведет матч в черной экипировке. АЕК выбрал форму традиционных зелено-желтых цветов, а голкипер наденет светло-голубую экипировку.

Напомним, матч пройдет на стадионе "АЕК Арена" в Ларнаке и начнется в 19:45 (время на Кипре и в Украине совпадает).

Читайте такжеАЕК Ларнака – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде