Ванат выйдет на острие Динамо на матч с АЕКом, Беседин и Гармаш в запасе

Сегодня, 27 октября, Динамо в 5-м туре группового этапа Лиги Европы в выездном матче сыграет с кипрским АЕКом из Ларнаки.

Все самые яркие моменты матча АЕК - Динамо доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известен стартовый состав киевлян на этот матч.

Динамо: Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Кабаев, Ванат

Запасные: Игнатенко, Авраменко, Попов, Бурда, Пэррис, Гармаш, Караваев, Кравченко, Диалло, Беседин, Кендзера

Напомним, что поединок начнется в 19:45, UA-футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию матча .

Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.