  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Ванат выйдет на острие Динамо на матч с АЕКом, Беседин и Гармаш в запасе
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ванат выйдет на острие Динамо на матч с АЕКом, Беседин и Гармаш в запасе

Лига Европы
(3 голосов)

Стартовый состав киевлян

Ванат выйдет на острие Динамо на матч с АЕКом, Беседин и Гармаш в запасе

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Сегодня, 27 октября, Динамо в 5-м туре группового этапа Лиги Европы в выездном матче сыграет с кипрским АЕКом из Ларнаки.

  • Все самые яркие моменты матча АЕК - Динамо доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известен стартовый состав киевлян на этот матч.

Динамо: Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Кабаев, Ванат

Запасные: Игнатенко, Авраменко, Попов, Бурда, Пэррис, Гармаш, Караваев, Кравченко, Диалло, Беседин, Кендзера

Напомним, что поединок начнется в 19:45, UA-футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2022 в 19:26
А чого Лоонгвеейк поза заявкою?
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.10.2022 в 19:04
Фанат вийде в стартовому складі)) Добре що без Беседі!
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.10.2022 в 18:46
Поставив на Динамо точний рахунок 0:1
Ответить
+1
-3
Рівнянин (Рівне)
27.10.2022 в 19:15
Пардон,не на те натиснув.Але з Сидорчуком і Шепєлєвим розраховувати на щось....Ну потрібно бути закінченим оптимістом.Нам би Мудрика орендувати на одну гру....Чи так не можна?
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2022 в 19:27
Мудрик посередній виконавець, ніхто його не купить за таке бабло як просить Ахметов
+1
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде