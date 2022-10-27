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Ванат выйдет на острие Динамо на матч с АЕКом, Беседин и Гармаш в запасе
Стартовый состав киевлян
Фото: ФК Динамо
Сегодня, 27 октября, Динамо в 5-м туре группового этапа Лиги Европы в выездном матче сыграет с кипрским АЕКом из Ларнаки.
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Уже известен стартовый состав киевлян на этот матч.
Динамо: Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Кабаев, Ванат
Запасные: Игнатенко, Авраменко, Попов, Бурда, Пэррис, Гармаш, Караваев, Кравченко, Диалло, Беседин, Кендзера
Напомним, что поединок начнется в 19:45, UA-футбол ведет
Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.
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