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Воробей: Если не обыгрывать АЕК, то что мы тогда хотим
Динамо сегодня попытается добыть первую победу в Лиге Европы
fcdynamo.com
Экс-форвард Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал предстоящий матч
"У Динамо сейчас виден такой большой спад (и по игре, и по результатам). Также раздувают всякие закулисные разговоры о Динамо. То есть что-то происходит внутри команды.
Динамовцам однозначно будет тяжело, но единственная команда, у которой выиграл АЕК в группе Лиги Европы – это киевляне. Надеемся, что Динамо обыграет киприотов. Тем более АЕК дома ни одного матча еще не выиграл. Они уступили Фенербахче и Ренну до этого. Поэтому надеемся, что Динамо не будет исключением и также выиграет у АЕКа. Будем надеяться, что киевляне завоюют первые очки в этой Лиге Европы.
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Но будет непросто, потому что у Динамо сейчас наметился такой серьезный кризис в игре и в результатах. Будем откровенными: если мы АЕК не будем обыгрывать, то что мы тогда хотим? По игрокам и по возможностям у Динамо хорошая команда. В том году все эти футболисты играли. Из ведущих исполнителей отсутствуют только Шапаренко и Бущан. Но остальные в обойме!
Я думаю, что где-то дело в психологии. Конечно, трудно играть без нападающих и создавать какие-то моменты. Но Луческу должен с ними поработать в плане психологии. Мы надеемся на первые победы киевлян в этом розыгрыше еврокубков. АЕК выиграл на выезде у Динамо. Теперь, думаю, пришла очередь киевлян обыгрывать киприотов на их поле", - сказал Воробей.
Напомним, что поединок начнется в 19:45, UA-футбол ведет
Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.
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