Воробей: Если не обыгрывать АЕК, то что мы тогда хотим

Экс-форвард Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал предстоящий матч Динамо с АЕКом в пятом туре Лиги Европы.

"У Динамо сейчас виден такой большой спад (и по игре, и по результатам). Также раздувают всякие закулисные разговоры о Динамо. То есть что-то происходит внутри команды.

Динамовцам однозначно будет тяжело, но единственная команда, у которой выиграл АЕК в группе Лиги Европы – это киевляне. Надеемся, что Динамо обыграет киприотов. Тем более АЕК дома ни одного матча еще не выиграл. Они уступили Фенербахче и Ренну до этого. Поэтому надеемся, что Динамо не будет исключением и также выиграет у АЕКа. Будем надеяться, что киевляне завоюют первые очки в этой Лиге Европы.

Все самые яркие моменты матча АЕК - Динамо доступны в режиме Live в нашем Telegram

Но будет непросто, потому что у Динамо сейчас наметился такой серьезный кризис в игре и в результатах. Будем откровенными: если мы АЕК не будем обыгрывать, то что мы тогда хотим? По игрокам и по возможностям у Динамо хорошая команда. В том году все эти футболисты играли. Из ведущих исполнителей отсутствуют только Шапаренко и Бущан. Но остальные в обойме!

Я думаю, что где-то дело в психологии. Конечно, трудно играть без нападающих и создавать какие-то моменты. Но Луческу должен с ними поработать в плане психологии. Мы надеемся на первые победы киевлян в этом розыгрыше еврокубков. АЕК выиграл на выезде у Динамо. Теперь, думаю, пришла очередь киевлян обыгрывать киприотов на их поле", - сказал Воробей.