ЛЕ. Сильный характер Фенербахче, Фекир тащит Бетис, Лацио близок к плей-офф и другие матчи (обновляется)

Группа А

Цюрих. "Летцигрюнд"

"Цюрих" (Швейцария) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 2:1

Голы: Боранияшевич, 67, Марчезано, 90+4 - Пеллегрино, 45+2

То ли "Буде-Глимт" очень хотел в Лигу конференций, то ли у него просто кризис. В любом случае, норвежцы сегодня полностью по делу проиграли "Цюриху", который в домашней Суперлиге занимает 10-е место из 10.

21-9 по отборам, 24-7 по ударам - "Цюрих" давил на протяжении всего матча, и гол Марчезано сильным низовым ударом был справедлив. Теперь у швейцарцев даже есть теоретические шансы на плей-офф Лиги конференций, вот только нужны ли они им - тот еще вопрос.

Эйндховен. "Филипс"

ПСВ (Нидерланды) - "Арсенал" (Англия) - 2:0

Голы: Веерман, 55, Люк де Йонг, 63

"Канониры" проиграли, зато дали отдохнуть половине основы. Отчет об этом - читайте тут.

Группа В

Ларнака. "Георгиос Карапатакис"

АЕК Ларнака (Кипр) - "Динамо" (Украина) - 3:3

Голы: Альтман, 26, 72, Рафа Лопеш, 53 - Ванат, 45, Гармаш, 82, 90+2

Денис Гармаш спас "Динамо" от поражения, но не от вылета из ЛЕ. Отчет о выступлении киевлян на Кипре читайте тут.

Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"

"Фенербахче" (Турция) - "Ренн" (Франция) - 3:3

Голы: Валенсия, 42, Зайц, 82, Мор, 88 - Гуири, 5, 30, Террье, 16

"Фенер" проявил то, чего мало у нынешнего "Динамо" - характер и волю к победе. Уже за стартовые полчаса более классный "Ренн" на контратаках забил четырежды, но один мяч отменил ВАР. И что турки? Они продолжили бороться, а под занавес игры включили такой темп, что молодые французы дрогнули.

Решающий гол на счету экс-таланта Дортмунда Эмре Мора - он в нужный момент хладнокровно поразил дальний угол после перехвата. Благодаря вингеру "Фенер" сохранил первое место в квартете, которое теперь почти наверняка не отдаст. "Ренн" - на второй позиции.

Группа С

Разград. "Лудогорец"

"Лудогорец" (Болгария) - "Бетис" (Испания) - 0:1

Гол: Фекир, 56

Выездной вариант "Бетиса" в текущем сезоне очень бедный на креатив, и неслучайно испанцы на поле "Лудогорца" всего раз пробили в створ ворот. Ставка была сделана на плотную защиту, и она сыграла, хотя однажды болгары таки попали в штангу.

Ну, а решающий гол забил Набиль Фекир - куда же без лидера вердибланкос? Луис Энрике идеально забросил мяч на француза, и тот в касание пробил голкипера. 0:1 - и "Бетис" гарантировал себе первое место, а "Лудогорцу" - проблемы с выходом из группы.

Хельсинки. "Болт Арена"

ХИК (Финляндия) - "Рома" (Италия) -

Начало в 22:00

Группа D

Мальме. "Эледа Стэдиум"

"Мальме" (Швеция) - "Унион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) - 0:2

Голы: Теума, 10, Амани, 41

Классная команда "Сент-Жиллуаз" - резкая, умная, острая. С ними на поле нельзя зевать, и поскольку "Мальме" сегодня этим грешил, то и пропустил дважды еще в первом тайме, причем оба раза - после неуверенных действий защитников, дававших оппонентам разворачиваться и принимать решения.

Более того, бельгийцы создали еще не менее 3-4 голевых шансов, позволив "Мальме" проявить себя лишь под занавес игры, когда де-факто все было кончено. Ванзейр, Лапуссен, Пуэртас - красавцы; они заслужили досрочное первое место в группе.

Берлин. "Ан дер Альтен Фёрстерай"

"Унион Берлин" (Германия) - "Брага" (Португалия) - 1:0

Гол: Кнох, 68 (с пенальти)

Сенсация текущего розыгрыша Бундеслиги не сдает позиций и в Европе тоже. Сегодня "Унион" отдал мяч "Браге", зато буквально втоптал ее в газон в силовой борьбе - 26 отборов против 9! ТолькоРикарду Орта дважды мог спасти положение для гостей, но и его удары потащил Реннов.

"Унион" же в нападении выстрадал пенальти - Фабиано Силва подвел "Брагу", сыграв рукой, и Кнох с точки не промазал. Чувствуется немецкая хватка! Похоже, "Брага" начнет весну в Лиге конференций.

Группа Е

Манчестер. "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Шериф" (Молдова) -

Начало в 22:00

Никосия. "GSP Стэдиум"

"Омония" (Кипр) - "Реал Сосьедад" (Испания) -

Начало в 22:00

Группа F

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" (Италия) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 2:1

Голы: Милинкович-Савич, 36, Педро, 58 - Исаксен, 8

Очень крутой матч в плане энергетики, интриги, количества моментов. Если бы команды забили все, то счет был бы примерно 8:6 в пользу "Орлов". Пусть Исаксен шикарным дальним вывел "Мидтьюлланн" вперед уже на старте, но дальше Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич и компания доминировали, а датчане лишь изредка огрызались в контратаках.

В итоге победный гол за "Лацио" провел ветеран Педро, по-каталонски четко сориентировавшись на ограниченном пространстве. Кульминация же наступила на последних минутах, когда арбитр не засчитал один гол римлян и два (!) - "Мидтьюлланна"! Датчане бились как львы, но, похоже, светит им в лучшем случае Лига конференций, а то и вообще вылет из еврокубков.

Грац. "Меркур Арена"

"Штурм" (Австрия) - "Фейенорд" (Нидерланды) -

Начало в 22:00

Группа G

Фрайбург. "Европа-Парк"

"Фрайбург" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция) -

Начало в 22:00

Нант. "Божуар"

"Нант" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан) -

Начало в 22:00

Группа Н

Белград. "Райко Митич"

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Трабзонспор" (Турция) -

Начало в 22:00

Будапешт. "Групама Арена"

"Ференцварош" (Венгрия) - "Монако" (Франция) -

Начало в 22:00