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ЛЕ. Сильный характер Фенербахче, Фекир тащит Бетис, Лацио близок к плей-офф и другие матчи (обновляется)
Сегодня проходят матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvia Lore
Группа А
Цюрих. "Летцигрюнд"
"Цюрих" (Швейцария) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 2:1
Голы: Боранияшевич, 67, Марчезано, 90+4 - Пеллегрино, 45+2
То ли "Буде-Глимт" очень хотел в Лигу конференций, то ли у него просто кризис. В любом случае, норвежцы сегодня полностью по делу проиграли "Цюриху", который в домашней Суперлиге занимает 10-е место из 10.
21-9 по отборам, 24-7 по ударам - "Цюрих" давил на протяжении всего матча, и гол Марчезано сильным низовым ударом был справедлив. Теперь у швейцарцев даже есть теоретические шансы на плей-офф Лиги конференций, вот только нужны ли они им - тот еще вопрос.
Эйндховен. "Филипс"
ПСВ (Нидерланды) - "Арсенал" (Англия) - 2:0
Голы: Веерман, 55, Люк де Йонг, 63
"Канониры" проиграли, зато дали отдохнуть половине основы. Отчет об этом - читайте тут.
Группа В
Ларнака. "Георгиос Карапатакис"
АЕК Ларнака (Кипр) - "Динамо" (Украина) - 3:3
Голы: Альтман, 26, 72, Рафа Лопеш, 53 - Ванат, 45, Гармаш, 82, 90+2
Денис Гармаш спас "Динамо" от поражения, но не от вылета из ЛЕ. Отчет о выступлении киевлян на Кипре читайте тут.
Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"
"Фенербахче" (Турция) - "Ренн" (Франция) - 3:3
Голы: Валенсия, 42, Зайц, 82, Мор, 88 - Гуири, 5, 30, Террье, 16
"Фенер" проявил то, чего мало у нынешнего "Динамо" - характер и волю к победе. Уже за стартовые полчаса более классный "Ренн" на контратаках забил четырежды, но один мяч отменил ВАР. И что турки? Они продолжили бороться, а под занавес игры включили такой темп, что молодые французы дрогнули.
Решающий гол на счету экс-таланта Дортмунда Эмре Мора - он в нужный момент хладнокровно поразил дальний угол после перехвата. Благодаря вингеру "Фенер" сохранил первое место в квартете, которое теперь почти наверняка не отдаст. "Ренн" - на второй позиции.
Группа С
Разград. "Лудогорец"
"Лудогорец" (Болгария) - "Бетис" (Испания) - 0:1
Гол: Фекир, 56
Выездной вариант "Бетиса" в текущем сезоне очень бедный на креатив, и неслучайно испанцы на поле "Лудогорца" всего раз пробили в створ ворот. Ставка была сделана на плотную защиту, и она сыграла, хотя однажды болгары таки попали в штангу.
Ну, а решающий гол забил Набиль Фекир - куда же без лидера вердибланкос? Луис Энрике идеально забросил мяч на француза, и тот в касание пробил голкипера. 0:1 - и "Бетис" гарантировал себе первое место, а "Лудогорцу" - проблемы с выходом из группы.
Хельсинки. "Болт Арена"
ХИК (Финляндия) - "Рома" (Италия) -
Начало в 22:00
Группа D
Мальме. "Эледа Стэдиум"
"Мальме" (Швеция) - "Унион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) - 0:2
Голы: Теума, 10, Амани, 41
Классная команда "Сент-Жиллуаз" - резкая, умная, острая. С ними на поле нельзя зевать, и поскольку "Мальме" сегодня этим грешил, то и пропустил дважды еще в первом тайме, причем оба раза - после неуверенных действий защитников, дававших оппонентам разворачиваться и принимать решения.
Более того, бельгийцы создали еще не менее 3-4 голевых шансов, позволив "Мальме" проявить себя лишь под занавес игры, когда де-факто все было кончено. Ванзейр, Лапуссен, Пуэртас - красавцы; они заслужили досрочное первое место в группе.
Берлин. "Ан дер Альтен Фёрстерай"
"Унион Берлин" (Германия) - "Брага" (Португалия) - 1:0
Гол: Кнох, 68 (с пенальти)
Сенсация текущего розыгрыша Бундеслиги не сдает позиций и в Европе тоже. Сегодня "Унион" отдал мяч "Браге", зато буквально втоптал ее в газон в силовой борьбе - 26 отборов против 9! ТолькоРикарду Орта дважды мог спасти положение для гостей, но и его удары потащил Реннов.
"Унион" же в нападении выстрадал пенальти - Фабиано Силва подвел "Брагу", сыграв рукой, и Кнох с точки не промазал. Чувствуется немецкая хватка! Похоже, "Брага" начнет весну в Лиге конференций.
Группа Е
Манчестер. "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Шериф" (Молдова) -
Начало в 22:00
Никосия. "GSP Стэдиум"
"Омония" (Кипр) - "Реал Сосьедад" (Испания) -
Начало в 22:00
Группа F
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" (Италия) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 2:1
Голы: Милинкович-Савич, 36, Педро, 58 - Исаксен, 8
Очень крутой матч в плане энергетики, интриги, количества моментов. Если бы команды забили все, то счет был бы примерно 8:6 в пользу "Орлов". Пусть Исаксен шикарным дальним вывел "Мидтьюлланн" вперед уже на старте, но дальше Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич и компания доминировали, а датчане лишь изредка огрызались в контратаках.
В итоге победный гол за "Лацио" провел ветеран Педро, по-каталонски четко сориентировавшись на ограниченном пространстве. Кульминация же наступила на последних минутах, когда арбитр не засчитал один гол римлян и два (!) - "Мидтьюлланна"! Датчане бились как львы, но, похоже, светит им в лучшем случае Лига конференций, а то и вообще вылет из еврокубков.
Грац. "Меркур Арена"
"Штурм" (Австрия) - "Фейенорд" (Нидерланды) -
Начало в 22:00
Группа G
Фрайбург. "Европа-Парк"
"Фрайбург" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция) -
Начало в 22:00
Нант. "Божуар"
"Нант" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан) -
Начало в 22:00
Группа Н
Белград. "Райко Митич"
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Трабзонспор" (Турция) -
Начало в 22:00
Будапешт. "Групама Арена"
"Ференцварош" (Венгрия) - "Монако" (Франция) -
Начало в 22:00
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