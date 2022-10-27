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АЕК Ларнака – Динамо. 1:0. Фантастический гол забивают киприоты – Видео

Лига Европы
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Так красиво можно и пропустить

АЕК Ларнака – Динамо. 1:0. Фантастический гол забивают киприоты – Видео

Фото - АЕК (Ларнака) / автор невідомий

Новина українською

"АЕК" Ларнака открывает счет в матче 5-го тура Лиги конференций против "Динамо" Киев. Отличился Омри Альтман.

Красивый акробатический этюд от Альтмана и вот уже Нещерет вынимает мяч из сетки ворот.

26' Омри Альтман – 1:0.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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storm_ua (Николаев)
27.10.2022 в 20:23
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