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АЕК Ларнака – Динамо. 1:0. Фантастический гол забивают киприоты – Видео
Так красиво можно и пропустить
Фото - АЕК (Ларнака) / автор невідомий
"АЕК" Ларнака открывает счет в матче 5-го тура Лиги конференций против "Динамо" Киев. Отличился Омри Альтман.
Красивый акробатический этюд от Альтмана и вот уже Нещерет вынимает мяч из сетки ворот.
26' Омри Альтман – 1:0.
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storm_ua (Николаев)
27.10.2022 в 20:23
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