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АЕК Ларнака – Динамо. 1:1. Ванат сравнял в концовке первого тайма – Видео
Гол пришлось пересмотреть ВАРу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" сравняло счет в противостоянии 5-го тура Лиги конференций с "АЕКом" из Ларнаки. Отличился Владислав Ванат.
Буяльский отдал голевую передачу, а Ванат реализовал момент, точно пробив в нижний угол ворот.
45+1' – Владислав Ванат. 1:1.
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