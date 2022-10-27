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АЕК Ларнака – Динамо. 1:1. Ванат сравнял в концовке первого тайма – Видео

Лига Европы
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Гол пришлось пересмотреть ВАРу

АЕК Ларнака – Динамо. 1:1. Ванат сравнял в концовке первого тайма – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Динамо" сравняло счет в противостоянии 5-го тура Лиги конференций с "АЕКом" из Ларнаки. Отличился Владислав Ванат.

Буяльский отдал голевую передачу, а Ванат реализовал момент, точно пробив в нижний угол ворот.

45+1' – Владислав Ванат. 1:1.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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