  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. АЕК Ларнака – Динамо. 2:1. Все-таки выходят вперед киприоты – Видео
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АЕК Ларнака – Динамо. 2:1. Все-таки выходят вперед киприоты – Видео

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

"АЕК" снова впереди

АЕК Ларнака – Динамо. 2:1. Все-таки выходят вперед киприоты – Видео

fcdynamo.com

Новина українською

"АЕК" снова выходит вперед в матче против "Динамо". Отличился Рафа Лопеш.

Никос Энглезу отдает точную передачу а Лопешу остается перенаправить мяч в ворота.

53' Рафа Лопеш – 2:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Скажений Заєць (Вінниця)
27.10.2022 в 21:04
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде