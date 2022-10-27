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АЕК Ларнака – Динамо. 2:1. Все-таки выходят вперед киприоты – Видео
"АЕК" снова впереди
fcdynamo.com
"АЕК" снова выходит вперед в матче против "Динамо". Отличился Рафа Лопеш.
Никос Энглезу отдает точную передачу а Лопешу остается перенаправить мяч в ворота.
53' Рафа Лопеш – 2:1.
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Скажений Заєць (Вінниця)
27.10.2022 в 21:04
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