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АЕК Ларнака – Динамо. 3:1. Недалеко до разгрома – Видео
Дубль делает Альтман
Фото: scdnipro1.com.ua
"АЕК" увеличивает преимущество над киевским "Динамо". Отличился снова Омри Альтман.
Из-за штрафной сильно пробил Альтман.
72' – Омри Альтман. 3:1.
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