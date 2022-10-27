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Динамо выгрызло первую ничью в ЛЕ, но остается без еврокубковой весны - ТАБЛИЦА
Это фиаско, братан
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское
Киевляне вырвали ничью 3:3, однако это не спасло команду от вылета из еврокубков.
5 матчей, 1 очко, последнее место в группе и нет шансов даже на Лигу конференций.
Третье место в группе занимает АЕК.
Ну а первое место в группе в последнгем туре разыграют Ренн и Фенербахче, которые в параллельном матче сыграли вничью 3:3.
В последнем туре Динамо сыграет с Фенербахче, однако этот матч для киевлян уже не будет иметь никакого турнирного значения.
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