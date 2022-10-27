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Динамо выгрызло первую ничью в ЛЕ, но остается без еврокубковой весны - ТАБЛИЦА

Лига Европы
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(3 голосов)

Это фиаско, братан

Динамо выгрызло первую ничью в ЛЕ, но остается без еврокубковой весны - ТАБЛИЦА

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское Динамо сыграло выездной матч 5-го тура Лиги Европы с кипрским АЕКом.

Киевляне вырвали ничью 3:3, однако это не спасло команду от вылета из еврокубков.

5 матчей, 1 очко, последнее место в группе и нет шансов даже на Лигу конференций.

Третье место в группе занимает АЕК.

Ну а первое место в группе в последнгем туре разыграют Ренн и Фенербахче, которые в параллельном матче сыграли вничью 3:3.

В последнем туре Динамо сыграет с Фенербахче, однако этот матч для киевлян уже не будет иметь никакого турнирного значения.

Динамо выгрызло первую ничью в ЛЕ, но остается без еврокубковой весны - ТАБЛИЦА - изображение 1
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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Ренн АЕК (Ларнака)
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Комментарии (2)
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oleg.m.3972 (Харьков)
27.10.2022 в 21:59
Да ни чё... Весной хоть отдохнут побольше. Луческу хуже. Минус одна отмазка...
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alex 66 (Кременчук)
27.10.2022 в 21:44
А ще без виїзду за кордон-додому недофутболери
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