Динамо выгрызло первую ничью в ЛЕ, но остается без еврокубковой весны - ТАБЛИЦА

Киевское Динамо сыграло выездной матч 5-го тура Лиги Европы с кипрским АЕКом.

Киевляне вырвали ничью 3:3, однако это не спасло команду от вылета из еврокубков.

5 матчей, 1 очко, последнее место в группе и нет шансов даже на Лигу конференций.

Третье место в группе занимает АЕК.

Ну а первое место в группе в последнгем туре разыграют Ренн и Фенербахче, которые в параллельном матче сыграли вничью 3:3.

В последнем туре Динамо сыграет с Фенербахче, однако этот матч для киевлян уже не будет иметь никакого турнирного значения.