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АЕК – Динамо. 3:2. Гармаш отыгрывает один мяч – Видео
Замена сыграла
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" уменьшило преимущество "АЕКа" до одного мяча. Отличился вышедший на замену Денис Гармаш.
Тымчик точно навесил, а Гармаш пробил прямо под перекладину.
82' – Денис Гармаш. 3:2.
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