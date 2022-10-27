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АЕК Ларнака – Динамо. 3:3. Гармаш сравнивает на 90+2 – Видео
Фантастический день у Дениса
фото - ФК Динамо Київ
"Динамо", похоже, вырывает ничью в матче 5-го тура Лиги Европы с "АЕКом" из Ларнаки. Отличился снова Денис Гармаш.
Пробивает из пределов штрафной Денис Гармаш и забивает.
90+2' – Денис Гармаш. 3:3.
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Комментарии (3)
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meser81 (Кам'янець)
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alex 66 (Кременчук)
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