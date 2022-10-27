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АЕК Ларнака – Динамо. 3:3. Гармаш сравнивает на 90+2 – Видео

Лига Европы
Обновлено
(2 голосов)

Фантастический день у Дениса

АЕК Ларнака – Динамо. 3:3. Гармаш сравнивает на 90+2 – Видео

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо", похоже, вырывает ничью в матче 5-го тура Лиги Европы с "АЕКом" из Ларнаки. Отличился снова Денис Гармаш.

Пробивает из пределов штрафной Денис Гармаш и забивает.

90+2' – Денис Гармаш. 3:3.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Комментарии (3)
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meser81 (Кам'янець)
27.10.2022 в 21:48
Фантастичний день! Врятували очко у грі з кіпріотами!! Слава флагману українського футболу!!!
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+2
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
27.10.2022 в 21:42
Пива Гармашу !
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+1
-1
miruk 81 (львів)
27.10.2022 в 21:41
Де вони тих дибілів коментаторів беруть? Які вони перспективи побачили? Від Кіпру програємо! Які нафіг перспективи, хіба Тузікові
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0
0

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