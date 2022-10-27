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WhoScored: Гармаш - лучший игрок Динамо в матче с АЕКом. Центрбеки - очень слабо, Нещерет - худший
Оценки за матч
fcdynamo.com
Киевское Динамо сыграло выездной матч 5-го тура Лиги Европы с кипрским АЕКом.
Проигрывая 1:3, киевляне
Именно Гармаш по оценкам известного статистического портала WhoScored стал лучшим игроком в составе киевлян (7.9 балла).
А вот центрбеки Динамо Александр Сирота и Илья Забарный получили довольно низкие оценки – 5.9 и 6.0 соответственно.
Ну а самая худшая оценка у киевлян у кипера Руслана Нещерета (5.8).
Ну и в составе АЕКа лучшим игроком был признан также автор дубля Альтман (8.2).
Ну и напомним, что это первая ничья Динамо в группе ЛЕ в пяти матчах – киевляне
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