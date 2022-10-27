  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. WhoScored: Гармаш - лучший игрок Динамо в матче с АЕКом. Центрбеки - очень слабо, Нещерет - худший
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WhoScored: Гармаш - лучший игрок Динамо в матче с АЕКом. Центрбеки - очень слабо, Нещерет - худший

Лига Европы
(1 голосов)

Оценки за матч

WhoScored: Гармаш - лучший игрок Динамо в матче с АЕКом. Центрбеки - очень слабо, Нещерет - худший

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское Динамо сыграло выездной матч 5-го тура Лиги Европы с кипрским АЕКом.

Проигрывая 1:3, киевляне вырвали ничью 3:3, благодаря дублю Гармаша, который вышел на замену.

Именно Гармаш по оценкам известного статистического портала WhoScored стал лучшим игроком в составе киевлян (7.9 балла).

А вот центрбеки Динамо Александр Сирота и Илья Забарный получили довольно низкие оценки – 5.9 и 6.0 соответственно.

Ну а самая худшая оценка у киевлян у кипера Руслана Нещерета (5.8).

Ну и в составе АЕКа лучшим игроком был признан также автор дубля Альтман (8.2).

Ну и напомним, что это первая ничья Динамо в группе ЛЕ в пяти матчах – киевляне потеряли все шансы побороться даже за Лигу конференций.

WhoScored: Гармаш - лучший игрок Динамо в матче с АЕКом. Центрбеки - очень слабо, Нещерет - худший - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде