WhoScored: Гармаш - лучший игрок Динамо в матче с АЕКом. Центрбеки - очень слабо, Нещерет - худший

Киевское Динамо сыграло выездной матч 5-го тура Лиги Европы с кипрским АЕКом.

Проигрывая 1:3, киевляне вырвали ничью 3:3 , благодаря дублю Гармаша, который вышел на замену.

Именно Гармаш по оценкам известного статистического портала WhoScored стал лучшим игроком в составе киевлян (7.9 балла).

А вот центрбеки Динамо Александр Сирота и Илья Забарный получили довольно низкие оценки – 5.9 и 6.0 соответственно.

Ну а самая худшая оценка у киевлян у кипера Руслана Нещерета (5.8).

Ну и в составе АЕКа лучшим игроком был признан также автор дубля Альтман (8.2).