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Луческу: В матче с Фенербахче мы должны доказать, что являемся лучшей командой в группе

Лига Европы
(2 голосов)

Главный тренер Динамо подвел итог матча с АЕКом

Луческу: В матче с Фенербахче мы должны доказать, что являемся лучшей командой в группе

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал матч Лиги Европы с АЕКом в Ларнаке (3:3).

"Мы заслуживали большего. Из-за глупых ошибок мы пропустили голы. Хочу отметить, что АЕК – очень хорошая команда, с хорошей физической подготовкой. Мы проиграли в борьбе, игроки АЕКа играли намного агрессивнее, быстрее. В физическом плане они превосходили нас. Но мы превзошли соперника в голевых моментах. Мы не реализовали несколько хороших возможностей. А соперники воспользовались нашими ошибками и забили три гола.

Это успех для АЕКа, они очень хотели выйти из группы. Их игра против всех команд в группе стала неожиданностью. А нам еще предстоит важный матч с "Фенербахче", потому что мы должны доказать, что являемся лучшей командой в группе. Мы не достигли хороших результатов, но провели очень хорошие матчи.

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Поздравляю АЕК с проходом в Лигу Конференций. Надеюсь, что они продолжат двигаться дальше и удивлять европейские клубы. Это команда с хорошими, опытными, техничными исполнителями. Жаль, что во втором тайме наши соперники пытались тянуть время, было много остановок. Мы хотели выиграть, но мы хорошо провели только заключительные части обоих таймов, когда команда продемонстрировала желание победить.

Завтра нас ждет путь назад, в Украину. Весь день мы будем в дороге. В воскресенье нам предстоит матч в чемпионате, а на следующий день снова пересечение границы и дорога в Краков, где мы сыграем с "Фенербахче". Очень тяжело проводить в дороге по 10 часов несколько раз в неделю. Сегодня игрокам не хватало физической силы. Но в техническом плане команда выглядела хорошо. При том что команда лишена возможности постоянно тренироваться. Жаль, что нам не удалось выйти из группы. Считаю, что мы этого заслуживали. Фантастика, что АЕК вышел из группы в Лигу Конференций. Они этого очень хотели, и это им удалось. Поздравляю их с этим", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (24)
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Прocтo Тoлик (Одесса)
28.10.2022 в 00:35
Цирк уехал, Луческу остался...
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0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
28.10.2022 в 00:35
просто нужно вовремя уходить.завязывать с работой и сидеть на печке
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0
0
download1 (huyersk)
28.10.2022 в 00:24
Всі соки вже випив цей румунський троль
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0
0
alex.belogubko (одесса)
28.10.2022 в 00:02
молчал бы уже -не позорте Украину -имя клуба ДК--Суркис приглашай Кварцяного и Лужного они наведут порядок будут строем ходить
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+2
-1
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Просто Квашин (Харьков)
28.10.2022 в 00:09
переїзжай "любітєль хадіть строєм", в Мацкву...чого ти мучаєшся в Україні ?!!
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0
-2
олег донецьк Украіна (донецьк)
28.10.2022 в 00:29
идиот что ты мелешь?крыша поехала
0
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.10.2022 в 00:01
Мне одному кажется, что Луческу под дурочка канает? Он мне напоминает "говорящий член" Коношенкова.
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+2
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
28.10.2022 в 00:15
Ти мабуть мацоїд мрієш про "члєн" , раз тобі всі член напоминають... Це як в тому анекдоті, коли солдата питають, про що він думає, дивлячись на цеглину.Той відповів, що про пі*ду. --А чому ? -- Тому, що я весь час про неї думаю !
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0
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
28.10.2022 в 00:30
полечи голову убогий.если уже не поздно
0
0
Пришта Литин (Київ)
27.10.2022 в 23:58
В футболе важен результат, а не понты игроков и будулаев. Красиво пи-деть на прессухе это не футбол.
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+2
-1
Karamba911 (Львів)
27.10.2022 в 23:57
Динамо програло Фен.та Ренну, Аек також їм програв. Сьогодні грали дві гірші команди в групі. За очними іграми Динамо гірше за АЕК!!!! Як так можна було викрутити, що Динамо найкраща команда в групі?!!
Ответить
+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
27.10.2022 в 23:55
Ви циганське лайно а не команда.
Ответить
+3
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.10.2022 в 23:57
а ти дурчак тупий...
Ответить
+1
-3
shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.10.2022 в 00:03
Тупее тебя еще парочка здесь есть.
+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
28.10.2022 в 00:05
А це що за мацеїд ? Тебе що, хасиди в Умані забули ?
0
-2
олег донецьк Украіна (донецьк)
28.10.2022 в 00:32
......простокваша заглохни
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.10.2022 в 23:54
А чи багато було таких команд, які з першої корзини займають глухе останнє місце?
Ответить
+4
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
27.10.2022 в 23:50
Закусывать надо.
Ответить
+2
-2
George_D (Харьков)
27.10.2022 в 23:43
А не поздно он собрался доказывать? Таблица все объективно доказывает - ху из ху.
Ответить
+7
-1
Artemanat (Кривой Рог)
27.10.2022 в 23:37
Нужно было отказаться от еврокубков и не ныть
Ответить
+2
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.10.2022 в 23:56
Не всі ж такі успішні клуби, як "Кривбас" !
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+1
-2
Romerik (YNWA)
27.10.2022 в 23:36
ХАХАХА. Анекдот дня
Ответить
+9
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.10.2022 в 23:56
дивись не обісцись...
Ответить
+1
-2
олег донецьк Украіна (донецьк)
28.10.2022 в 00:33
упоротая затычка во все дыры.санитаров вызвать
0
0

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