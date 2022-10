ЛЕ. Ман Юнайтед – Шериф 3:0. И сейвы Макса Коваля не помогли

Лига Европы

Группа E, пятый тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Анастасиос Сидропулос (Греция)

Ни одного удара по воротам "Манчестер Юнайтед" не нанес сегодня "Шериф". “Манкунианцы” провели на “Олд Траффорд” тренировку с повышенным уровнем сложности – им мешал Максим Коваль. Именно он не допустил еще большего разгрома.

С первых минут контроль мяча был, конечно, у подопечных тен Хага. Молдаване не накрывали высоко – они держали оборону у своей штрафной. Были от гостей и редкие выпады в контратаки, лишь слишком малым количеством.

Настоящая опасность в первом тайме у ворот “Шерифа” была создана на 28-й минуте. Далот забросил в штрафную на Фернандеша, тот сбросил головой параллельно на Роналду, а Криштиану не смог переиграть Коваля – тот парировал удар ногами. А потом еще и Максим отразил дальний удар Эриксена и добивание от Бруну. Боевой отрезок матча.

Правда, на 44-й минуте украинец был бессилен. Эриксен подал в штрафную, а Далот хорошо ворвался и пробил головой. Это был первый гол португальца в составе МЮ за последние два года. Прорвало.

После перерыва сценарий не изменился. Разве "Манчестер Юнайтед" начал больше доставлять мяч именно в чужую штрафную. В одном из таких моментов на 59-й минуте Криштиану вышел на хорошую ударную позицию, но пробил рядом с девяткой. На его лице было очень сильное разочарование.

“Манчестер Юнайтед” забил через шесть минут после того момента, но Роналду этот гол воспринял очень сухо. Шоу навесил в штрафную – Рашфорд замкнул головой. Замены тен Хага сработали.

