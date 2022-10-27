ЛЕ. Ман Юнайтед – Шериф 3:0. И сейвы Макса Коваля не помогли

Лига Европы

Группа E, пятый тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Анастасиос Сидропулос (Греция)

Ни одного удара по воротам "Манчестер Юнайтед" не нанес сегодня "Шериф". “Манкунианцы” провели на “Олд Траффорд” тренировку с повышенным уровнем сложности – им мешал Максим Коваль. Именно он не допустил еще большего разгрома.

С первых минут контроль мяча был, конечно, у подопечных тен Хага. Молдаване не накрывали высоко – они держали оборону у своей штрафной. Были от гостей и редкие выпады в контратаки, лишь слишком малым количеством.

Настоящая опасность в первом тайме у ворот “Шерифа” была создана на 28-й минуте. Далот забросил в штрафную на Фернандеша, тот сбросил головой параллельно на Роналду, а Криштиану не смог переиграть Коваля – тот парировал удар ногами. А потом еще и Максим отразил дальний удар Эриксена и добивание от Бруну. Боевой отрезок матча.

Правда, на 44-й минуте украинец был бессилен. Эриксен подал в штрафную, а Далот хорошо ворвался и пробил головой. Это был первый гол португальца в составе МЮ за последние два года. Прорвало.

После перерыва сценарий не изменился. Разве "Манчестер Юнайтед" начал больше доставлять мяч именно в чужую штрафную. В одном из таких моментов на 59-й минуте Криштиану вышел на хорошую ударную позицию, но пробил рядом с девяткой. На его лице было очень сильное разочарование.

“Манчестер Юнайтед” забил через шесть минут после того момента, но Роналду этот гол воспринял очень сухо. Шоу навесил в штрафную – Рашфорд замкнул головой. Замены тен Хага сработали.

???? Rashford again!

⚽️ 3 goals in his 3 Europa League games this season ????#UEL pic.twitter.com/IcS7OVTcwd — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 27, 2022

У Маркуса впоследствии был еще и шанс оформить дубль, однако Коваль снова сыграл на высоте. Более того, на этом сейвы Максима не закончились: украинец на 81-й минуте парировал плотный удар головой от Роналду, но… добивание никто не прикрыл и тот же Криштиану левой прошил голкипера. Два из трех голов в этом сезоне португалец забил в ворота "Шерифа".

Всего за весь матч "манкуниацы" нанесли 23 удара. Семь из них парировал Коваль – лучший его результат в этом сезоне. Но, несмотря на это, у молдаванов все равно 10 пропущенных за четыре матча против "Реала Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" вместе взятых.

"Красные дьяволы" окончательно квалифицировались в следующий раунд Лиги Европы. Правда, пока только до так называемой 1/16 финала (или если быть точнее, то в плей-офф) – за 1/8 нужно будет бороться в последнем туре. В Сан-Себастьяне "Ман Юнайтед" устроит только победа в два мяча.

"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) 3:0

Голы: Далот 44, Рашфорд 65, Роналду 81

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот (Шоу 62), Линделеф, Мартинес (Магвайр 46), Маласия – Эриксен, Каземиро (Мактоминей 62) – Антони (Рашфорд 46), Фернандеш, Гарначо (ван де Бек 79)

Шериф: Максим Коваль – Ренадеш Гуедеш, Кики, Радельич, Клозо – Бадоло, Диоп (Хатман 79), Кьябу, Салифу, Акамби (Ветер 79) – Атьемвен (Н. Коваль 89)

Предупреждения: Магуайр 85 – Аканби 22, Гуэдэш 64