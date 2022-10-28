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Гол в ворота Динамо претендует на звание лучшего в туре Лиги Европы

Лига Европы
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За награду поспорят четыре футболиста

Гол в ворота Динамо претендует на звание лучшего в туре Лиги Европы

Фото: fcdynamo.com

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Завершились матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых УЕФА определил претендентов на звание лучшего гола тура.

Одним из кандидатов стал мяч полузащитника "АЕКа" Омри Альтмана, который на 26-й минуте встречи боковыми ножницами в падении отправил мяч в сетку ворот киевского "Динамо" (3:3). На 72-й минуте он записал на свой счет дубль.

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На награду также претендуют: нападающий "Мидтьюлланна" Густава Исаксен (в ворота "Лацио", 1:2), вингер "Црвена Звезда" Александар Катаи (в ворота "Трабзонспора", 2:1) и футболист "Фенербахче" Миха Зайц ("Ренну", 3:3).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Црвена Звезда (Белград) АЕК (Ларнака) Мидтьюлланн (Хернинг) Миха Зайц
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Источник:
uefa

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